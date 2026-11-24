スイス発の化粧品ブランド「ヴェレダ」の輸入や販売を手掛けるヴェレダ・ジャパン（東京・渋谷）は24日、公式通販サイトが不正アクセスを受けて、顧客の個人情報19万8792件とクレジットカード情報4万5689件が漏洩した可能性があると発表した。2021年10月1日〜26年6月30日の期間中に公式通販サイトで取引した消費者らの個人情報が流出した可能性がある。名前や住所、電話番号などが対象という。このう

スイス発の化粧品ブランド「ヴェレダ」の輸入や販売を手掛けるヴェレダ・ジャパン（東京・渋谷）は24日、公式通販サイトが不正アクセスを受けて、顧客の個人情報19万8792件とクレジットカード情報4万5689件が漏洩した可能性があると発表した。 2021年10月1日〜26年6月30日の期間中に公式通販サイトで取引した消費者らの個人情報が流出した可能性がある。

名前や住所、電話番号などが対象という。 このうちカード決済をした4万5689人については、カード番号や名義、有効期限、セキュリティーコードも漏洩した可能性がある。 通販サイトのシステムの脆弱性を突かれ、改ざんされた。 今年6月に警視庁から不正アクセスの可能性についての連絡を受け、7月に通販サイト内でのカード決済を停止した。8月には同サイトを一時停止した。

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調査機関による調査などを経て、このほど該当する顧客を特定できたという。 対象者にはメールや郵送で個別に連絡する。 不正利用の防止対策として、同社はカード会社と連携し、漏洩した可能性のあるカードによる取引のモニタリングを継続して実施しているという。 カードの再発行を希望する場合、顧客に手数料の負担が発生しないようにする。

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取引停止中の通販サイトについては安全性を高めた新システムに刷新した上で、27年3月ごろの再開を目指す。 ヴェレダ・ジャパンは発表が遅れたことについて「不確定な情報の公開は混乱を招き、顧客への迷惑を最小限に食い止める対応準備を整えてからの告知が不可欠であると判断した」と釈明した。

「お客様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑およびご心配をおかけする事態となり、深くおわび申し上げる」と謝罪した。