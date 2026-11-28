UVライトを当てると浮かび上がり、UVライトを消してもしばらく見え続けるという「一定時間で消えるタトゥー」用のインクが開発されました。タトゥーのほか医療用途への応用も考えられています。

コロラド大学ボルダー校の研究者らが開発したタトゥーは、外部からの刺激によって色が変化するフォトクロミック材料を使うものです。 UVライトを2～3秒照射するだけで染料分子に新たな環が形成され、無色のインクが有色のインクに変わります。

フォトクロミック材料における長年の課題は、染料に色がついた状態が不安定で、特に高温ではすぐに安定した無色の状態に戻ってしまうことでした。 もう1つの問題は劣化で、一定回数の変化を繰り返すと染料が劣化して永久的に色がついた状態になってしまいます。 しかし、近年の研究によって、数カ月間色を保持し、劣化することなく1万回以上の活性化と不活性化を繰り返せる安定した染料が設計されました。 研究チームは、これらの顔料をポリメチルメタクリレートに封入することで、タトゥーインクとして配合できることを示しました。

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PMMAは骨セメント、義歯、眼内レンズなどに使用される、医療用途で承認されたポリマーです。 研究チームは青色、マゼンタ、黄色のインクを開発し、これらを組み合わせることでさらに16色を作り出しました。 以下の動画で、さまざまな色のタトゥーが光を当てることで消えたり浮かんだりする様子を確認できます。 なお、同様の仕組みを持つ赤色のインクは2024年に市販されています。2mlの瓶が77ポンドで、通常のタトゥーインクの約100倍の価格だそうです。