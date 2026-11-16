28歳のカール氏は脳手術後、知人の顔が猫の顔に重なり視える症状に悩まされている。ダートマス大教授が mecanism を解明し、患者の孤立リスクを指摘。

米国の28歳男性、 カール 氏は、脳神経外科手術を受けた後、常人とは異なる深刻な視覚障がいを経験している。この現象は「 相貌変形視 」と呼ばれる稀有な神経学的症状であり、脳の構造異常が顔の認識機能に直接的な影響を与えた結果である。

脳手術が顔認識機能に与える異常影響

カール氏が抱えるこの困難な状態は、脳の右後部側頭葉に存在していた動静脈奇形の除去手術が直接の原因である。動静脈奇形とは、動脈と静脈が通常とは異なる経路で異常に接続した血管の形態を指し、これが神経回路に異常をきたした可能性がある。手術後、カールの視覚世界は急激に変化し、知人の顔が猫のような形状に見えるようになった。具体的には、人間の目が猫の瞳のように尖り、瞳孔が異常に大きく認識される場合があると報告されている。

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さらに視覚的な錯覚は、質感の認識にも及んでいる。人の顔の陰影や肌の質感が変化し、まるで猫の毛並みのようなテクスチャとして知覚される現象も発生している。この症状により、カールは目の前にいる人物の認識が著しく歪められ、生物学的な分類を越えた視覚的混乱が生じている状態が続いている。

ダートマス大教授による脳メカニズムの解明

この症例の詳細な報告と分析を行ったのは、米国のダートマス大学に所属するブラッド・デュシェーヌ教授である。デュシェーヌ教授は、人間の脳が親しい人物の顔をどのように記憶し、処理しているか关于の重要な洞察を提供している。教授の説明によれば、我々の脳内には、よく知っている人の顔に関する詳細な記憶が高度に保存されているという。

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カールの場合、手術後の脳の変化により、その記憶アーカイブ内の顔の特徴が過剰に活性化してしまったと考えられている。通常であれば一時的にアクセスされるべき特徴情報が、顔認識の仕組みの中に持続的に残ってしまい、視覚情報の入力時に干渉を引き起こしている。そのため、目の前にいる対象が人間であろうと飼い猫であろうと、脳が保持している記憶上の顔の特徴が実際の視覚情報の上に重なって見えてしまう現象が発生している。

このメカニズムにより、カールの日常ではさらなる錯覚が生まれている。例えば、飼い猫の顔の部分に、知人の目の形や特徴が現実的に現れて見える状況も生じている。また、ある人物の顔の特定の特徴が、別の人物の顔に移り変わって見えるといった、対象間の境界線が曖昧になる現象も観察されている。これは単なる幻覚ではなく、脳の記憶と知覚の処理過程における構造的な誤作動を示している。

症状を抱える患者が直面する社会的孤立と未来

ダートマス大学のブラッド・デュシェーヌ教授による報告は、この希少な症状が単なる視覚異常ではなく、社会的な孤立をもたらす深刻な問題であることを浮き彫りにしている。カール自身は、こうした異常な視覚体験が起きないことを心から望んでいるものの、長期間の症状継続により、現在ではある程度の調整を行い、日常生活に折り合いをつけることができるようになったとされる。

しかし、相貌変形視に苦しむ他の患者たちは、必ずしもカールと同じように症状を克服できているわけではない。多くの人々は、対人交流において深い不安を感じており、社会からの孤立を余儀なくされている。症状を周囲に訴えた際に、その体験が実際に存在すると信じてもらえないことへの恐怖や、精神疾患を患っているのではないかと誤解されることへの懸念が、患者を沈黙させ、誰にも打ち明けることを困難にしている現実がある。

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この症例は、脳の神経可塑性が人間認識の基盤にいかに大きく影響を与えるかを示す重要な証拠であり、今後、脳外科手術後の神経学的フォローアップにおける新たな指標を提供する可能性がある。医療従事者と患者の間で、この症状の正当性と影響についての共通理解を深めることが、患者のQOL向上において不可欠である。