プレミアリーグ第12節、ブレントフォードは敵地オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドに4-0で快勝し、歴史的な勝利を挙げた。ホームのユナイテッドは好調な立ち上がりを生かせず、守備のミスから4失点。チームとマウリシオ・ポチェッティーノ監督への重圧はさらに増すこととなった。

最初の決定機は4分、ジョシュア・ザークツィーがペナルティエリア内に進入してシュートを放つも、GKクィーヴィン・ケレハーに阻まれた。 その4分後にはフリーキックからのクロスにハリー・マグワイアが高い打点で合わせたが、ヘディングはクロスバーを直撃。11分にはブルーノ・フェルナンデスもヘディングでゴールを狙ったが、ボールはファーポストの脇を通過した。

試合の流れに反し、15分にはブレントフォードが先制のチャンスを迎える。 クロスに合わせたジェイドン・アンソニーのボレーを、GKセネ・ラメンスが見事な反応でクロスバーへと逃れさせた。 ユナイテッドも18分、エリア内でアマド・ディアロのパスを受けたパトリック・ドルグがヘディングを放ったが、枠を外れた。 19分、カラム・ウィルソンがブレントフォードに先制点をもたらす。 ダンゴ・ウアタラとミッケル・ダムスゴーのパス交換からボールを受けたストライカーは、レニー・ヨロとハリー・マグワイアのマークを振り切り、右足で強烈なシュートを放つ。

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ラメンスは防ぎきれなかった。20分にはフェルナンデスが反撃を試みたが、角度のない位置からのシュートは大きく枠を外れた。 ユナイテッドは54分、エリア内でボールを受けたドルグがダイレクトでシュートを放ったが、ケレハーに阻まれ、点差を縮めることはできなかった。60分にはユーリ・ティーレマンスがエリア外から巻いたシュートを放ち、ブレントフォードのリードを広げかけたが、ボールはクロスバーに当たった。62分にはVARがエリア内でのヨロのシャーデへのタックルを確認したものの、PKは与えられなかった。