プレミアリーグ第12節、アーセナル対マンチェスター・シティが日曜夜にエミレーツ・スタジアムで行われ、2-2の引き分けに終わった。4ゴールが生まれ、試合の流れが目まぐるしく変わる展開となったが、両チームは優勝争いの中で勝ち点1を分け合う結果となった。

プレミアリーグ 第12節、 アーセナル 対 マンチェスター・シティ が日曜夜にエミレーツ・スタジアムで行われ、2-2の引き分けに終わった。4ゴールが生まれ、試合の流れが目まぐるしく変わる展開となったが、両チームは優勝争いの中で勝ち点1を分け合う結果となった。

試合は立ち上がりから両チームが激しいリズムで攻め合った。 前半は互いに主導権を分け合ったものの、より危険な場面を作ったのはホームチームのゴールを脅かしたマンチェスター・シティだった。 その後、両チームが1点ずつを奪い、前半は1-1で終了した。 先制したのはマンチェスター・シティだった。34分、ヨシュコ・グヴァルディオルのグラウンダーのクロスをペナルティエリア内で受けたアーリング・ハーランドがボールを収め、GKダビド・ラヤの守るゴールへ確実に流し込んだ。

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アーセナルもすぐさま反撃に出る。40分、クリストス・ツォリスがペナルティエリア内へ送ったクロスをミケル・メリーノが頭で落とし、これを受けたドイツ人FWカイ・ハヴァーツがゴールに沈めて同点に追いつき、試合を振り出しに戻した。 後半に入ると、マンチェスター・シティが再び素早く攻勢を強め、48分にエンソ・フェルナンデスのゴールで勝ち越しに成功した。 起点となったのはモロッコ代表のアイユーブ・ブアディの見事な個人技だった。