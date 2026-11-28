スペインサッカー連盟が、レアル・マドリーがアラベスに敗れた試合で最も物議を醸した場面の一つに決着をつけた。

スペインサッカー連盟は、ソト・グラード主審とVAR審判団の会話を収めた音声記録を公開し、 レアル・マドリー が アラベス に敗れた試合で最も物議を醸した場面の一つに決着をつけた。

音声記録では、主審がレアル・マドリーに与えたPKを取り消し、続いてジュード・ベリンガムをペナルティエリア内でのシミュレーションを理由に退場させるまでのやり取りが明らかになった。 スペインサッカー連盟が公開した音声記録では、このプレーの検証の詳細が明らかになった。 VAR審判団はソト・グラード主審に対し、レアル・マドリーの選手はアラベスのDFによる反則がないまま倒れたと伝え、相手はベリンガムに触れていないと強調した。 これを受けて主審は、最終判断を下す前にモニターへ向かい、映像を確認した。

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会話の中でVAR審判団は主審に、ベリンガムはアラベスの選手に接触されることなく倒れたと説明し、PKを与えるに値する接触はなかったことを示した。 ソト・グラード主審はすでにペナルティスポットを指していたが、アウェイチームの選手たちは判定の取り消しを求めて抗議し、イングランド人MFが不当にファウルを得ようとしたと訴えていた。 リプレーを確認したソト・グラード主審は、「PKを取り消し、シミュレーションで選手に警告を出す」と明確な言葉で判断を下した。 最初の判定を覆し、ベリンガムに2枚目のイエローカード、続いてレッドカードを提示した。