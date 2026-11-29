第249回マージーサイド・ダービーは引き分けに終わった。エヴァートン対リヴァプールの一戦が日曜日にヒル・ディッキンソン・スタジアムで行われ、1-1のドローとなった。アウェイチームが序盤に先制したものの、ホームチームがオウンゴールで追いついた。

後半も両チームは同じテンポで再開した。48分、ソボスライがエリア内へFKを送り、 リヴァプール が再びリードを奪いかけたが、ピックフォードの守るゴールに届く前に エヴァートン 守備陣がクリアした。

一方、ホームチームも52分にゴールに迫る。 CKからの攻撃でボールがジェイク・オブライエンに渡ったが、弱いグラウンダーのシュートはアリソンが難なく処理した。58分にはエリア内でマク・アリスターと接触したオブライエンが倒れ、エヴァートンは再びPKを求めたが、主審はプレー続行を指示した。 リヴァプールは59分に最初の交代を行い、リオ・ングモハに代えてトレイ・ニョニを投入した。

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その後もエヴァートンはアウェイチームのゴールを脅かし続ける。64分、デューズバリー＝ホールがこぼれ球をエリア内から強烈なシュートで捉え、チームにリードをもたらしかけたが、ジャケが絶妙なタイミングで対応してクリアした。66分には、エヴァートンの選手が自身の突破を止めたニョニのタックルにファウルが取られなかったことに抗議。70分にはジャック・グリーリッシュがマク・アリスターへの激しいタックルでイエローカードを受けた。 終盤には交代が相次いだ。