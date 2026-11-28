アル・ナスルがすぐさま勝利の軌道に戻った。ロシュン・サウジリーグ第13節で、ブライダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムに乗り込み、ホームのアル・ハズムから1-0で貴重な勝利をもぎ取った。前節アル・アハリに敗れたチームはサポーターに雪辱を果たし、暫定ながら首位に立った。

アル・ナスル がすぐさま勝利の軌道に戻った。 ロシュン・サウジリーグ第13節で、ブライダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムに乗り込み、ホームの アル・ハズム から1-0で貴重な勝利をもぎ取った。

前節アル・アハリに敗れたチームはサポーターに雪辱を果たし、暫定ながら首位に立った。 アル・ナスルにこの勝利をもたらしたのは、ポルトガル人選手のサム・コスタだ。25分、同胞ジョアン・フェリックスのアシストから試合唯一のゴールを決めた。 この場面はビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）によるチェックを要し、26分に主審がゴールを認めた。 コスタのゴールの意味は、アル・ナスルに勝ち点3をもたらしたことだけにとどまらない。

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オプタのデータによると、このゴールでアル・ナスルはサウジ・プロフェッショナルリーグ史上初めて、100試合連続得点を記録したクラブとなった。 この連続得点は2023年12月のアル・リヤド戦から始まり、今回のアル・ハズム戦まで続いている。 アル・ナスルはボール支配率56％を記録して試合の主導権を握り、多彩な攻撃でアル・ハズムのゴールに迫った。 シュート数は14本で、うち5本が枠内。