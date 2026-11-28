オールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・ユナイテッド対ブレントフォードの一戦は、予想外の展開となった。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームの苦境は続いており、この試合はアルゼンチン人指揮官にとってユナイテッドでの2試合目、そして本拠地での初陣だった。

オールド・トラッフォードで行われた マンチェスター・ユナイテッド 対 ブレントフォード の一戦は、予想外の展開となった。 マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームの苦境は続いており、この試合はアルゼンチン人指揮官にとってユナイテッドでの2試合目、そして本拠地での初陣だった。

ブレントフォードのカラム・ウィルソンは、マンチェスター・ユナイテッド戦の前半に2ゴールを挙げて主役となった。 チームメイトのダンゴ・ワッタラとの好連係が実を結んだ形で、2得点をともにアシストしたワッタラは、プレミアリーグの珍しい記録にその名を刻んだ。 この2ゴールは、与えられたチャンスを確実に仕留めたウィルソンの攻撃面での決定力を改めて示すものとなった。 一方、マンチェスター・ユナイテッドの守備陣は相手ストライカーの動きを止めようと苦心したが、その努力は実らなかった。

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この記録を最初に達成したのは、マンチェスター・シティに所属していたジェームズ・ミルナーだ。2011年のマンチェスター・ユナイテッド戦でマリオ・バロテッリの2ゴールをアシストした。 その後、2024年にはリヴァプールのレジェンドであるモハメド・サラーが、当時チームメイトだったルイス・ディアスの2ゴールをアシストし、同じ偉業を成し遂げている。