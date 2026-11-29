アイヴァン・トニーがアル・タアーウン戦で挙げたゴールだけが、アル・アハリの勝利後に注目を集めたわけではない。1月の移籍市場の開幕が近づき、自身の将来を巡る報道が増えるなか、このイングランド人FWは再び移籍話の中心に立たされている。

ア イヴァン・トニー が アル・タアーウン 戦で挙げたゴールだけが、アル・アハリの勝利後に注目を集めたわけではない。1月の移籍市場の開幕が近づき、自身の将来を巡る報道が増えるなか、このイングランド人FWは再び移籍話の中心に立たされている。

トニーは土曜日の夜に行われたロシュン・サウジリーグ第13節のアル・タアーウン戦で2ゴール1アシストを記録し、アル・アハリを3-1の勝利に導いた。 先制したのはアル・タアーウンで、39分にネディム・バイラミがゴールを決めたが、トニーが前半アディショナルタイム2分に同点弾を挙げ、アル・アハリを試合に引き戻した。72分にはこのイングランド人FWがPKで勝ち越しゴールを決め、89分にはトニーのアシストからマテウス・ゴンサウヴェスがチーム3点目を奪った。

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試合後、トニーは自身の将来を巡る噂に振り回されることを拒み、番組『ロタナ・スポーツ・ウィズ・ワリード』に対して次のように語った。