ロシュン・サウジリーグでアル・ナスルがアル・ハズムに勝利したにもかかわらず、主将を務めるポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドは怒りを隠せなかった。

主審はゴールを認めたものの、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が介入して映像を確認した。 それでも26分にゴールが正式に認められ、 アル・ナスル の選手たちはアウェーでの先制を喜んだ。

このゴールの真価はスコア以上のところにあった。 サッカーデータ専門の「オプタ」によると、アル・ナスルはサウジ・プロリーグ史上初めて100試合連続得点を達成したチームとなり、同大会でいかなるクラブも到達したことのない新記録を樹立したのである。

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「オプタ」のデータによれば、アル・ナスルの歴史的な連続得点記録は2023年12月のアル・リヤド戦から始まった。 その後もチームは毎試合のように相手ゴールを揺らし続け、アル・ハズム戦で100試合目の節目に到達した。 この驚異的な記録は、アル・ナスルが長期間にわたって攻撃の安定感を維持してきたこと、そしてホームかアウェーかを問わず、あらゆる相手からゴールを奪う力を備えていることを示している。 これにより、チームは大会史上前例のない偉業を単独で成し遂げた。