ギャリー・ネヴィルは、マンチェスター・ユナイテッドがアンフィールドでリヴァプールに0-4で敗れた試合を受け、Sky Sportsの生放送中に自らの顔をたたいた。

古巣 マンチェスター・ユナイテッド がアンフィールドで リヴァプール に0-4の屈辱的な敗戦を喫する姿を見て、ギャリー・ネヴィルは生放送中に我慢の限界に達した。 伝説的サイドバックは守備の出来に信じられないという様子で、自らの顔をたたき、共演する解説者たちを驚かせた。

マウリシオ・ポチェッティーノ率いるマンチェスター・ユナイテッドは、リヴァプールがアンフィールドで猛攻を見せた一戦で手痛い敗北を喫した。 デ・リフトがポジショニングを誤った後、アレクサンデル・イサクを引き倒したレニー・ヨロが開始10分以内に退場となり、アウェーのユナイテッドの計画は崩れた。 ヨロ、マタイス・デ・リフト、リサンドロ・マルティネスを擁する先発の最終ラインは、絶え間ない攻撃に苦しんだ。 ハリー・マグワイアを投入しても猛攻は止まらず、リヴァプールは、またしても夏に対策を怠ったことで弱体化した守備陣の隙を突いた。

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Sky Sportsで崩壊した試合を分析した元ユナイテッド主将は、守備陣の冴えない振る舞いを批判。 試合中、彼らが警戒を怠らずにいるようには決して見えないと主張した。

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「誰一人として、いつでも動けるように構え、集中し、ここ（頭を指す）で何かをしっかり把握しているようには見えない」とネヴィルは語った。 「そんなふうに見えたことは一度もない。 彼らはこんなふうに見える……」