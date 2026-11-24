本記事では、スミソニアン協会が提供する18〜19世紀の動物絵画を用いたパズルゲームを紹介している。シンプルながら奥深いステージ構成や、動物の生息地域や時代による分類による教育的効果、さらに子どもや障害者も楽しめる多様なオプション機能について解説している。

動物が嫌い――。 幸いにして，筆者はこれまでの人生で，そう口にする人に出会ったことがない。

「虫だけは無理」「爬虫類が苦手」「海老の目が怖い（←俺）」など特定の種が嫌いな人でも，犬や猫といった愛玩動物まで全部ダメだという人は，かなり珍しいだろう。 ゲームの内容は，シンプルな絵合わせパズル。 バラバラにされた動物の絵画1枚をスライドさせて，元どおりにできればクリアとなる。 何より目を引くのは，生き生きとした姿で描かれた動物達のイラストの数々。

Also read 東京ゲームショウでの直接交流と新体験版で明かされる『STRANGER THAN HEAVEN』の魅力

それもそのはずで，採用されているのは米国スミソニアン協会による「Biodiversity Heritage Library（生物多様性遺産図書館）」から提供された，18〜19世紀に描かれた動物絵画。 パズルゲームにおいて重要なステージ数は，300近く。 しかも，アップデートごとに着々とその数を増やし続けているのだ。 さらに，タイトルに「動物相」を意味する「fauna（ファウナ）」とあるように，10〜20ほどのステージが生息地域や生きた時代ごとにグループ分けされているので，まるで動物図鑑を読むかのように知識を深められる。

Advertisement

ルールとしては，四角く分割され，シャッフルされたピースをタッチ操作で並べ替えていくだけ。 正解のピース同士が隣り合えば自動でくっついていくので，極端にいうと，ピースをこねくり回していればいつかは完成するくらいにシンプル。

“誰にでも遊べるパズル”を目指したとあって，難度設定はもちろん，キッズモードや，人によっては苦手意識を持ちやすい動物の非表示機能も搭載。 さらに，視覚や認知に障害のある人達でもプレイしやすいオプション設定も用意されている。