勇利アルバチャコフ 渡久地隆人をTKOで撃破 1996年WBC世界フライ級

1996年8月26日、両国国技館で行われたWBC世界フライ級タイトルマッチ。4回に右拳骨折というアクシデントに見舞われながらも、勇利アルバチャコフが渡久地隆人を9回TKOで破り9度目の防衛に成功した。

1996年8月26日、東京 両国国技館 で WBC世界フライ級 （50.8キロ以下）タイトルマッチ12回戦が開催され、王者の 勇利アルバチャコフ （協栄）が挑戦者の 渡久地隆人 （十番TY）を9回1分29秒TKOで下し、9度目の王座防衛を果たした。

この試合は単なる防衛戦ではなく、5年前に実現しなかった因縁の対決であり、両選手間の緊張感が試合前から高まっていた。勇利は右拳骨折という重大なアクシデントに見舞われながらも、左手一本で試合を支配し、完全無欠の実力で勝利を収めた。

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因縁の試合と調印式の騒動

両者の対戦は元来、1991年3月に渡久地の日本王者時代の3度目の防衛戦として実現する予定であったが、渡久地が当時の所属ジムとトラブルを起こし姿を消したことでお蔵入りとなった。

日本ボクシングコミッションは渡久地に対し無期限の資格停止処分を科し、リングへの復帰は2年以上後のこととなったため、今回の1996年8月26日の決戦は5年の歳月を経てようやく実現したゴールデンカードとなった。

本番2日前の調印式では、最後の写真撮影時に渡久地が勇利を挑発したことであわや乱闘となる事態が発生した。当時の世界戦調印式でのこの異例の騒動に対し、協栄ジムの金平正紀会長が割って入り事態を収拾したが、両国国技館に打ち鳴らされたゴングの音は不穏な空気を孕んでいた。

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右拳骨折後も示した絶対的強さ

勇利アルバチャコフはベテラン王者らしく序盤から距離を取り、正確なジャブでペースを握った。渡久地隆人はリングを大きく使い懐に入る機会をうかがったが、勇利のディフェンスに隙はなかった。

しかし4回、勇利は右の拳を骨折するというアクシデントに見舞われ、グラブの中で右腕が動かなくなる苦難を味わった。それでも勇利は弱気な姿を一切見せず、左手一本に絞ってパンチを放ち続けることでペースを維持した。

7回、渡久地の左フックで勇利が珍しく後退する場面もあったが、直後に勇利が放った左ボディーからの左フックで渡久地がダウンを奪った。

さらにロープ際に追い詰めて連打を加え2度目のダウンを記録すると、立ち上がった渡久地に猛攻を浴びせたが、渡久地は意地を見せ耐え凌いだ。

評論家評価とその後のキャリア

9回、捨て身の反撃に出る渡久地に対し、打ち疲れを待っていた勇利はパンチの雨を降らせてレフェリーに試合停止を指示させた。

当時本紙評論家だった元WBC世界ライト級チャンピオンのガッツ石松氏は、勇利の左手の威力について「左は世界を制す」という格言の通り天下一品であったと評した。

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また、試合の組み立てに関しては、勇利が横綱、渡久地が平幕であるほどの差があったと指摘し、勇利の圧巻の強さを高く評価した。

リング上の勝利者インタビューで勇利は、今後も勝ち続けることを宣言したが、この渡久地戦が彼の現役最後の勝利となったことは当時誰も予想できなかった。

王座陥落とその後の展開

勇利プロ24戦目となる1997年11月、札幌で暫定王者のチャチャイ・ダッチボーイジム（タイ）と対戦し、10度目の防衛を目指した。

右拳の負傷は完治していたものの、1年以上試合から遠ざかっていたため本調子とは程遠い状態であり、0対3の判定負けを喫して5年5か月にわたる王座連続防衛記録はここで終わった。

プロ初黒星を喫した勇利は引退し一時は日本でトレーナーとして後進の指導に当たったが、その後ロシアへ帰国し、起業して活躍しているという。

一方の渡久地隆人は引退後に都内にジムを開設したが、体調を崩したため現在は地元・沖縄に戻り静養している。