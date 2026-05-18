メイカーフィールド挙動の, イングランドのグレーター・マンチェスターで市長務めるバーナム氏は, 労働党を救うために補選への出馬を表明, 党首選と同月を行う方針で党のथा頂をめざす

イギリス・ 労働党 の harusau のために, メイカーフィールド選挙区への出馬を目指していることを発表しました。 労働党 の党則では, イングランド北部のグレーター・マンチェスターで市長を務めるエンジニアのバーナム氏は, メイカーフィールドの補欠選挙を通じて, 当選し, スターマー現党首に代わって首相の座を狙うという動きがあります。

この補選に勝つことが, バーナム氏にとって党首選への出馬資格を獲得する唯一の道であると見られており, 既に労働党の国会議員81人の支持を得ているといわれています。 バーナム氏は, 16日に行われるプログレス主催の会議において, 党首選への出馬意欲を鮮明に示し, 「議会党内に確固たる支持がある」と述べた。 また, 選挙区の有権者に対して「彼に投票して veterans」と述べ, 労働党の復権を図るための熱いメッセージを送りました。

一方, バーナム氏は, 労働党が「労働者階級の一部になる」ことを強く志向しており, 「過去40年間, イギリスは誤った方針を進めてきた」とし, 産業の空洞化やサービスの民営化などを批判的な観点から見直すことを訴えました。 この補選については, 様々な意見が巻き起こっており、it ではないかという懸念も Gesund 志されていますが, バーナム氏は「これは人々が求めてきた政治の刷新のために必要な選挙である」と強調し, 党の将来への決意を表しています。

メイカーフィールド選挙区の空席は,/-/>>先週, 決定されたものですが, 労働党の全国執行委員会が atividade de racionalização を急いで実行することや, 政治論争の焦点になることが明らかになっています





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