加茂市 まちなか活性化イベント開催 未来ビジョン発表と多彩企画

10月に策定された加茂駅周辺まちなかエリア未来ビジョンの発表をきっかけに、地元有名人やアーティストが登場するイベントが今年も開催され、無料ライブやドキュメンタリー上映、フリーマーケットなど多様な催しが用意される。

2024年10月に策定された 加茂駅 周辺まちなかエリア未来ビジョンを広く知ってもらうことを目的に、昨年に続き金曜日に開催されるイベントが 加茂市 で行われる。イベントの主役は 加茂市 PR大使の俳優 西村元貴 で、BSNアナウンサーユニット「 イケメン四銃士 」のメンバー 工藤淳之介、麦島侑、前野智郎の3名が出演する。

未来ビジョン発表とエンタメの融合

加茂駅周辺の魅力を語り合う場として、石塚かおり司会と藤田市長が参加し、加茂駅周辺の未来像が紹介される。午前11時からは加茂市産業センターで「イケメン四銃士」のスペシャルライブも同時開催。事前申込不要、入場無料で、観客はライブと市の若いビジョンを同時に体験できる。

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公開収録の模様は12月6日(日)午前11時からBSNラジオで特別番組として放送される。BSNラジオは地域密着型のプラットフォームで、イベントの細部が全国で視聴できるよう設計されている。

新人物登場と観光協会の取り組み

加茂市観光協会職員として10月15日に加茂市に着任した小山氏は、モーションキャプチャーエンジニアやCGクリエイター、ゲームプランナーとしての経験を活かし、映像制作による観光資源の魅力発信に注力している。小山氏は交流人口や関係人口の拡大を目指し、インタラクティブなプロモーションを企画している。

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公共施設再活用と入札スケジュール

遊休公共施設の有効活用として、旧狭口保育園と旧高柳保育園の土地・建物を一般競争入札で売却予定。参加申込期限は11月17日(火)、開札は12月10日(木)。既に入札を行った旧加茂保育園は購入希望者がなかったため、今後は先着順で購入申し込みを受け付ける方針。

文化会館で多様性を描くドキュメンタリー上映

28日(土)午後1時半から加茂文化会館で、障がい者など多様な人々が働くチョコレートブランドの歩みを描いたドキュメンタリー映画「チョコレートな人々」が無料で上映される。監督の鈴木祐司さんによる講演や人権パネル展、久遠チョコレートの販売も併設され、30エリアの注目イベント。

商業と福祉を結ぶフリーマーケット開催

12月5日(土)午前11時から2時半までの間、加茂市産業センターで5回目のフリーマーケット「カモフリマ」が開催される。37ブースが出店するほか、市役所や清掃センターのリユース品販売、古着回収、古着を使ったこいのぼり作りイベントも行われ、子どもから大人まで参加できる多目的なイベントとなる。

糖尿病予防講演会と健康情報ディーリング

12月12日(土)午前9時半から同センターで福島県立医科大学の細島康宏教授による糖尿病予防講演会が開催される。生活習慣と腎臓を守る方法について解説し、参加無料、定員100人。12月4日(金)までに事前申し込みが必要。血管年齢測定や食育コーナーも設けて、健康意識の向上を図る。

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加茂市は地域の活性化を図るため、ワークショップ、音楽ライブ、観光映像制作、公共施設の再活用、健康教育など多岐にわたるイベントを統合的に展開することで、住民・観光客双方にとって魅力的なまちなかを創出している。