2025年12月に50年の歴史に幕を下ろした新潟県加茂市のJR加茂駅前の老舗喫茶店「コーヒー＆レストラン ピノキオ」の名物、スパゲッティグラタン（スパグラ）の復活に向け、元従業員で三条市の星川あゆみさん(44)は27日、クラウドファンディングをスタートした。目標金額は50万円で…

星川さんは、ピノキオがあった加茂市駅前4-14のビル2階に、新たな店「Coffee & Restaurant FIGARO（フィガロ）」を開店する。12月下旬にプレオープンし、年明けのグランドオープンを目指して準備を進めている。

星川さんはピノキオで長年、調理を担当し、スパグラの味の決め手となるホワイトソースの作り方も熟知している。 新店ではピノキオの味を引き継ぐとともに、レンガや木をふんだんに使ったレトロな店内も残す。 クラウドファンディングは、支援募集サイト「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」で実施。 老朽化した厨房機器の更新などにかかる費用に充てる。

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目標金額を上回った場合は、店舗運営などのプロジェクト運営費に充てる。 星川さんはクラウドファンディングについて、資金集めよりも店の再開の周知を目的にしている。 単なる資金調達にとどまらず、ピノキオに通った人たちとのつながりを取り戻し、新たな店の歴史を一緒につくっていくこともねらいだ。 かつて店内の壁に掲げられていた「フードコミュニケーション」の言葉も大切にしていく。