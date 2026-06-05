加東市もち麦体験教室を開催

兵庫県加東市のもち麦生産者が組織する「加東市もち麦活用協議会」が、もち麦体験教室を開催しました。地域農業やもち麦への興味・関心を深めてもらうことを目的としたこの教室は、地元小学生約20名が参加しました。参加した小学生たちは、自分たちで鎌を使ってもち麦を収穫した後、兵庫県立社高等学校の高校生10名の協力のもと、「もち麦入り天津飯」の調理体験を行いました。

2026年6月5日、蒸し豆・煮豆・佃煮メーカーの株式会社マルヤナギ小倉屋が、兵庫県 加東市 、JAみのり、兵庫県北播磨県民局、 加東市 の もち麦 生産者と組織する「 加東市 もち麦 活用協議会」が、 もち麦 体験教室 を開催しました。

地域農業やもち麦への興味・関心を深めてもらうことを目的としたこの教室は、地元小学生約20名が参加しました。 参加した小学生たちは、自分たちで鎌を使ってもち麦を収穫した後、兵庫県立社高等学校の高校生10名の協力のもと、「もち麦入り天津飯」の調理体験を行いました。 調理体験では、地域で育つ食材に触れながら、食べる楽しさや食の大切さを学ぶ機会となりました。 マルヤナギは、今後も子どもたちの豊かな心を育む食育活動と、地域農業の活性化に貢献してまいります。

体験教室当日は、加東市もち麦活用協議会が発刊した冊子「元気のひみつは腸にある」を活用し、もち麦をはじめとした食物繊維や腸内環境の大切さについて学ぶ「腸活セミナー」を実施しました。 クイズや育菌カードを使った参加型の内容を通して、子どもたちは自身の食生活を見直すきっかけとなりました。 セミナー後にはもち麦畑へ移動し、収穫体験を行いました。 現在は機械による収穫が主流ですが、農業の大変さや収穫の喜びを実際に感じてもらうため、鎌を使い、一株ずつ丁寧にもち麦を刈り取っていただきました。

最初は慣れない手つきだった子どもたちも次第にコツをつかみ、刈り取ったもち麦を束ねたり、脱穀作業に取り組んだりと、普段はできない体験を通して収穫の達成感を味わいました。 参加した小学生たちは、「自分の力で刈ることができて楽しかった」と笑顔で話してくれました。 また、サポート役として参加した兵庫県立社高等学校の生徒からは、「普段は食品として完成品しか見る機会がなかったので、もち麦が育っている様子を見ることで、より興味が湧きました」との感想があり、地域農業への理解を深める機会となりました。

今回は、もち麦ごはんを使った天津飯と、もち麦せんべいの調理体験を実施しました。 せんべい作りでは、ごはんを均一に広げる工程で穴が開いてしまったり、厚みにばらつきが出たりと苦戦する場面もありましたが、先生役を務めた社高校の生徒たちのサポートを受けながら、協力して完成させることができました。 完成後には、「上手にできた！ 見て！

」と、出来上がったせんべいを嬉しそうに見せ合う姿が見られ、笑顔に包まれました。 参加した小学生からは、「普段はあまりもち麦を食べないけれど、また食べたいと思った」といった声もあり、もち麦を通じて食のおいしさや楽しさに触れる時間となりました





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

もち麦 体験教室 加東市 食育 地域農業

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

���Ǥθ������ͤ��ߤ�������饤��RPG�ֶ��ݤ������ס�Ź������ŵ�������������äʥ����Ȥ����򤢤���ä����å������ꤷ�褦��PLAYISM��������2023ǯ8��20���ˡ�10��19����ȯ���ͽ�ꤷ�Ƥ���ֶ��ݤ�������World of Horror�ˡפ�PS4 / Switch�����ѥå������Ǥ���°������ŵ�������������������������ŵ�Ȥ��ơ����ꥸ�ʥ륵����ɥȥ�å�CD����°����5�����Ź������ŵ���Ѱդ���롣

Read more »

10/20(金)-10/21(土)は老舗フェスティバル 〜伝統文化と出かけよう〜スターマーク株式会社のプレスリリース（2023年9月4日 17時00分）10/20(金)-10/21(土)は老舗フェスティバル ～伝統文化と出かけよう～

Read more »

ハロウィン限定ドリンクが、都心から60分の大人のマリーナリゾート【リビエラ逗子マリーナ】に登場！9/20～10/30にリストランテAOとマリブファームで提供。ハロウィンイ...リビエラグループのプレスリリース（2023年9月12日 12時30分）ハロウィン限定ドリンクが、都心から60分の大人のマリーナリゾート リビエラ逗子マリーナ に登場！9/20～10/30にリストランテAOとマリブファームで提供。ハロウィンイベントも10/29開催決定！

Read more »

���Ε�����قŊ��W�u�Ǌ��Ɖ��΁v�@�A���o�T�_�[�̏��ƁE��c�C�q����̃M�������[�g�[�N�����Ύs�Ɖ��Ύs����ψ���́A9��20��(��)����10��23��(��)�܂ŉ��Ε�����ٗǊ��W�����őS���Ǌ���̏������F����ďC�𖱂߂���W�u�Ǌ��Ɖ��΁v��J���B

Read more »

povo2.0��1080�~�̊��Ԍ���g�b�s���O�@0.5GB�i3���ԁj�Ɠd�q�^�N�V�[�`�P�b�g�̃Z�b�gKDDI�Ɖ���Z�����[�d�b��10��20��10������31���܂ŁApovo2.0�̃f�[�^0.

Read more »

【Amazon予約数ランキング】11/14発売のHD-2D版『ドラクエ3』が1位。オープンβテストが開催中の『モンハンワイルズ』は4位にランクイン【10/20～10/26】Amazon.co.jp TVゲームストアの予約数ランキング（集計期間：2024年10月20日～2024年10月26日）をお届け。

Read more »