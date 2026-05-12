劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章が映画館スタッフ選出の1位に！興収402億円突破の快挙

興行収入402億円、動員2745万人を記録した「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章」が、映画館スタッフが選ぶアニメ映画部門の第1位に輝いた。下野紘氏と早見沙織氏が登壇し、没入感のある映像体験とスタッフへの感謝を語った。

外崎春雄監督が手掛けたアニメ映画「劇場版『 鬼滅の刃 』 無限城編 第一章 猗窩座再来」が、映画業界において極めて意義深い評価を得た。 本作品は、現場の最前線で映画を届けている映画館スタッフが選ぶ、映画館でこそ観るべき！

アニメ映画部門において、栄えある第1位に輝いた。 この賞は、単なる興行的な成功だけでなく、映画館という空間で鑑賞することで最大限の価値を発揮する作品に贈られるものであり、映像美や音響効果、そして没入感という観点において、本作品が究極の完成度に達していたことが証明された形となった。 本作の商業的な実績は、まさに驚異的と言わざるを得ない。2025年7月18日の公開初日から爆発的なヒットを記録し、その後も衰えることなく観客を集め続けた。

公開から8カ月強、日数にして266日という長期にわたる上映期間を経て、4月9日に惜しまれつつも終映を迎えたが、その最終的な興行収入は402億1万900円という天文学的な数字に達した。 また、総動員数は2745万5968人を記録しており、日本国内の人口比率から考えても、極めて多くの人々が繰り返し劇場に足を運んだことが伺える。 この数字は、単なるブームを超え、社会現象としての「鬼滅の刃」の根強い人気と、無限城編という物語の重要性が、観客に深く突き刺さった結果であると言えるだろう。

授賞式に作品代表として登壇した、我妻善逸役の声優・下野紘氏は、感極まった様子で喜びを語った。 下野氏は、映画館で日々勤務し、観客と直接向き合っているスタッフの方々に選ばれたことに対して深い感謝を述べた。 特に、観客から「何度も何度も足を運んだが、観るたびに新しい発見がある」という声を多く受けたことに触れ、作品に込められた細部へのこだわりが、観客にしっかりと伝わっていたことに強い感激を示した。

さらに、下野氏は大ヒットの要因について、キャスト陣の演技だけでなく、映像制作チームや音楽スタッフなど、数多くのクリエイターが「最高の作品を届ける」という強い気概を持って制作に当たったことが、結果として観客の心に響いたのではないかと分析した。 映画館という特別な環境で、巨大なスクリーンと圧倒的な音響に包まれることで生まれる没入体験こそが、本作の最大の魅力であり、参加した一人としてその一端を担えたことを誇らしく語った。 一方、胡蝶しのぶ役を演じた早見沙織氏も、映画館スタッフへの深い敬意を表した。

早見氏は、作品を届けるラストワンマイルを担うスタッフの方々に支持されたことを光栄に思うと述べるとともに、驚くべきファンの熱量についても言及した。 具体的には、同一作品を100回以上鑑賞したという熱狂的なファンが存在することを明かし、それほどまでに何度も劇場へ足を運びたいと思わせる作品であり、それを支える環境を提供してくれた映画館スタッフの存在があったからこそ、この快挙が達成されたのだと強調した。

また、物語はまだ完結しておらず、無限城での激しい戦いはこれからも続いていくため、今後も引き続き物語を見届けてほしいと、ファンに向けて熱いメッセージを送った。 本作品がこれほどの成功を収めた背景には、ufotableによる妥協のない映像クオリティがある。 無限城という複雑怪奇な空間構造を、3DCGと手描きアニメーションを高次元で融合させることで表現し、観客を物語の世界へ完全に引き込んだ。

特に猗窩座との再会と死闘というエモーショナルな展開は、映画館の大画面で観ることで、キャラクターの息遣いや感情の揺れがより鮮明に伝わり、観る者の心を激しく揺さぶった。 また、劇伴音楽のタイミングや音響設計が緻密に計算されており、視覚と聴覚の両面から完璧な演出がなされていたことが、映画館スタッフというプロの目から見ても、劇場鑑賞の価値がある作品として認められた要因であろう。 このように、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章」は、興行収入という定量的な成功のみならず、作品の質という定性的な評価においても頂点に立った。

アニメーション映画が、単なる娯楽を超えて、映画館という空間を最大限に活用した芸術体験へと昇華された好例と言える。 今後展開される物語の続きにおいても、同様の、あるいはそれを上回る没入感と感動が期待されており、日本の映画文化およびアニメーション産業に新たな金字塔を打ち立て続けることは間違いないだろう





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

鬼滅の刃 無限城編 興行収入 下野紘 早見沙織

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

セ・リーグ個人打撃成績 （３０日現在）：時事ドットコム打率 試合 打数 安打 本塁 打点 １宮 崎（Ｄ） ．３２６ １２２ ４０２ １３１ ２０ ７１ ２サンタ（ヤ） ．２９９ １３５ ４６５ １３９ １８ ６６ ３ 牧 （Ｄ） ．２９３ １４１ ５５２ １６２ ２９ １０３ ４坂 本（巨） ．２９０ １１３ ３９３ １１４ ２２ ６０ ５大 島（中） ．２８９ １２９ ４７０ １３６ ０ ２３ ６中 野（神） ．２８７４ １４１ ５６７ １６３ ２ ４０ ７大 山（神） ．２８７１ １４１ ５…

Read more »

MP3プレイヤー内蔵の骨伝導ヘッドフォンが25%オフAmazonにおいて、クリエイティブメディアの骨伝導ヘッドフォン「Outlier Free Pro+」が25%引きクーポンで、2,745円引きの8,235円にて購入できる。

Read more »

クリエイティブの骨伝導ヘッドフォンが25%オフ。IPX8の防水性能Amazonにおいて、クリエイティブメディアの骨伝導ヘッドフォンが特価となっている。「Outlier Free Pro+」は、25%引きクーポンにより、2,745円引きの8,235円で購入可能だ。

Read more »

解き放て、若き才能。アシスタントだけが参加するヘアショー「JUNIOR TOKYO7」が開催株式会社ウカ|img src='https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/50026/402/50026-402-c04450c85ffb5371fdc2125a7f9f55b1-3900x…

Read more »

スイス・スーパーリーグ 24-25順位表日本代表の試合日程や結果。Jリーグの日程、順位表、移籍情報。海外組の出場記録など。24-25シーズン※第33節終了時点■プレーオフ順位 クラブ 勝ち点 得失点差1.バーゼル(61)+402.セルベット(55)+93.ヤングボーイズ(53)+74.ルツェルン(51)+105.ルガーノ(49)+16.ローザンヌ・スポルト(47)+8順位 クラブ 勝ち点 得失点差1.ザンクト・ガレン(47)+32.チ...

Read more »

[スタパ齋藤のApple野郎]iPhoneも入れた愛用の棚。17年経て黄ばみパーツをリフレッシュ！ (2025年11月5日)毎日のように使っているHOZAN（ホーザン）の「B-402 パーツキャビネット」。引き出しタイプのキ...

Read more »