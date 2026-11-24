ドラマ版から続く十条雀と田中慶司の関係を軸に、恋人でいるための新しいリスト作成や結婚式場での出会いを通じた葛藤、そして新キャラクターを加えた人間模様が描かれる劇場版の物語と魅力が紹介される。

『 劇場版 40までにしたい10のこと 』場面写真（C）マミタ・libre／2027「 劇場版 40までにしたい10のこと 」製作委員会2025年7月よりテレビ東京で放送開始された ドラマ 版では、40歳目前の“枯れた”アラフォー上司・十条雀（風間）が、人生の節目にふと感じた焦りから“40までにしたい10のことリスト”を作成。

そのリストをイケメンアラサー部下の田中慶司（庄司）に偶然見られたことで物語が展開していく年の差オフィスラブストーリーが描かれた。 劇場版ではリストを叶えた2人のその先が新たに紡がれる。 映像では、「40までにしたい10のこと」のリストを達成した雀と慶司が、新たに“恋人でいるための10のリスト”を作成しながら、日常を幸せそうに過ごす姿から始まる。

Also read トヨタ「カローラデッキ」ソロカバ2工場で生産開始 新HEVシステム搭載

雀は同期の黒木（平子祐希）から社長の肝いり案件として結婚式場のリニューアルを相談され、訪れた花村ウェディングで玲子（三石琴乃）やその夫・聡（武田真治）と出会い、夫婦が大切にしてきた創業当時からの想いに触れる。 そんななか、とある記憶が頭をよぎり、慶司との関係に一線を引こうとする雀。 互いをどうしようもなく大切に想い合うからこそ、時にはすれ違いながら、それでも諦めずに相手と向き合うことで距離を縮めていく2人の笑顔あふれるひと幕から、胸を締め付けるような切ないシーンまで、劇場版で紡がれる新たな物語の行方に期待が高まる仕上がりとなっている。

Advertisement

誰も居ないオフィスで雀のすぐそばまで体を寄せた慶司が顔をのぞき込む胸キュン必至シーンや、慶司と黒木がカラオケで熱唱するシーンなど、ドラマ版から続投するおなじみのキャラクターに加え、劇場版から登場する新キャラクターたちの姿も数多く公開された。 雀と慶司を取り巻く人々がどのように物語に関わっていくのか、それぞれの個性が光るキャラクターたちが織りなす人間模様もポイントとなる。