劇場版『おでかけ子ザメ』制作決定 早瀬ノエルゲスト出演

アニメ『おでかけ子ザメ』の劇場版第2弾『水のまちの思い出』制作が解禁されました。FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルがゲスト出演し、子ザメちゃんの新しい冒険が2026年にも始まります。

テレビ アニメ 『 おでかけ子ザメ 』の最新作として、 劇場版 第2弾『映画 おでかけ子ザメ 水のまちの思い出』の制作決定が正式に発表されました。この重要なお知らせは、ゲストに FRUITS ZIPPER の 早瀬ノエル さんを迎えたWEBラジオ番組『さめラジ！』の中で解禁となり、ファンの間で大きな話題となっています。

制作決定の背景と物語の概要

本作は、子ザメちゃんが日常の中で出会う様々な体験を描いた物語です。親しみのあるいつもの公園や、少し遠くまで旅をした町並みが舞台となり、久しぶりの友達との再会や、はじめましての人々との出会いが描かれます。これらのエピソードを通じて、きらきらと光る瞬間たちがぽつぽつと咲き誇る様が表現されています。

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物語の雰囲気は、風に乗ってくるおいしい匂いや、これまで見たことのない景色が開ける発見に満ちています。初めて訪れる場所であっても、心がふわっとあったかくなる温かい出会いが待っています。歩くたびに世界の色が優しく変化していく中で、どんな楽しい一日が待っているのかという小さなときめきが、胸の奥で灯されるでしょう。

主要キャストとゲスト声優の参加

主要キャラクターの声優陣は、これまでアニメシリーズで活躍してきた顔ぶれが固めています。子ザメちゃんには花澤香菜さんが演じ、あんこうちゃんを潘めぐみさん、うさめちゃんを久野美咲さんが務めます。また、きつねちゃんは高橋花林さん、かえるちゃんは栗坂南美さん、とかげちゃんは渡辺優里奈さんがそれぞれ担当しています。

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ドーベルさんやでゅらんだる役として鈴木崚汰さんが、モヒカンあにき役として梅原裕一郎さんが参加しています。さらに、たまも・ヨーコ役には井澤詩織さんが演じています。これらのキャスト陣が、子ザメちゃんのやさしい冒険と、日々のおでかけのエピソードを温かく届けます。

今回の劇場版では、過去にテレビシリーズでゲスト出演した田中直樹さん（ココリコ）に加えて、今回もFRUITS ZIPPERの早瀬ノエルさんがゲスト声優として参加することが決まりました。早瀬さんの参加は、ラジオ番組内での解禁と同時にお知らせされ、ファンからの期待をさらに高めています。

シリーズ情報と今後のスケジュール

原作はペンギンボックスによる『おでかけ子ザメ』で、KADOKAWAの「キトラ」誌上で刊行されています。テレビアニメシリーズとしての『おでかけ子ザメ』シーズン2は、2026年4月12日（日）から放送開始予定です。放送枠はテレビ東京系およびYouTubeにて配信される予定です。

この劇場版第2弾の制作決定は、キャラクター人気と世界観の深まりを示す大きな出来事となっています。子ザメちゃんの新しい出会いや冒険は、視聴者に安心感と喜びを提供し続けるでしょう。2026年の春から始まるアニメシリーズに続き、劇場版でも子ザメちゃんの温かい世界が広がり続けることが期待されています。