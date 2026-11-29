欧州などで動物愛護の観点から動物実験をせずに創薬に欠かせない抗体を作製する技術が求められている。動物を使わずに試験管内で抗体を進化させる技術に大きな強みを持つEpsilon Molecular Engineering（エプシロン・モレキュ…

欧州などで動物愛護の観点から動物実験をせずに創薬に欠かせない抗体を作製する技術が求められている。 動物を使わずに試験管内で抗体を進化させる技術に大きな強みを持つEpsilon Molecular Engineering（エプシロン・モレキュラー・エンジニアリング、さいたま市桜区）。

県イノベーション創出拠点「渋沢MIX」会員で学術博士、同社社長を務める根本直人氏（67）は、大手化学メーカーと共同で再生医療向け試薬の開発や販売に向けた動きを見せるなど意欲的だ。 アイデアの具現化に奔走 埼玉大大学院博士課程では、ウイルスは単純に遺伝子とタンパク質が単純に結合した生物体と考えることができ、生命の起源において細胞よりもウイルスが先に誕生したのではないかという仮説を提案。 ここで得たアイデアを具現化するため、恩師のつながりを通じて三菱化学生命研究所（当時）の研究者に相談。

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自ら研究テーマを持ち込んで特別研究員（非常勤）になった。