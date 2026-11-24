プレスリリース 創業20周年記念イベントを開催、閣僚・与野党議員や経済界が集結 代表 小室淑恵が割増賃金率1.5倍への法改正に挑戦を表明

特別賞「時間外割増率1.5倍挑戦賞」を受賞した高知県は、2026年度の1年間、試行的に県職員の時間外勤務の割増率を1.25倍から1.5倍に引き上げています。 また、週30時間勤務で働ける正職員の採用という全国初の取り組みでは、5人の採用枠に100人の応募が集まりました。

濱田省司 知事は、目標の約17％を上回る約25％の時間外勤務削減を半年間で実現していると報告しました。 上野賢一郎 厚生労働大臣は、国の審議会で勤務間インターバルや「つながらない権利」などを議論していると紹介し、当社の取り組み事例も参考に環境整備を進める考えを示しました。 乾杯の発声を務めた加藤勝信 前財務大臣（初代働き方改革担当大臣）は、当社が提唱してきた勤務間インターバルが法律上の努力義務となり、義務化も議論されていることを挙げ、当社の取り組みを評価しました。

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●浅野哲 衆議院議員（国民民主党 副代表）：議員秘書の働き方改革に向けて当社と打ち合わせを行ったことを明かし、日本一秘書が輝ける事務所を目指すと表明●玉木雄一郎 衆議院議員（国民民主党 代表）：夜間の会合を前提とする選挙文化を変える「選挙の戦い方改革」の必要性を提起●黄川田仁志 衆議院議員（前こども政策担当大臣）：大臣在任中、当社の指摘を受けてこども家庭庁の働き方を改善する仕組みを整えたことを紹介●会場：ザ・キャピトルホテル東急●主な登壇来賓（登壇順、敬称略）：・山口明夫 公益社団法人経済同友会 代表幹事、日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役会長・山下貴司 法務大臣、内閣府特命担当大臣（男女共同参画）、女性活躍担当