前線活性化と台風７号接近 本州は広範囲の激しい雨に注意

本州付近で前線と低気圧が活発化し、東海から関東へ広がる激しい雨と局地的な雷雨が予想されます。台風７号は北上中で来週後半に沖縄南方を通過する見込み。気温は一部地域で真夏日になるものの、全体的に湿度が高く不快感が続くでしょう。

明日の大陸からの季節外れの暖湿空気の流入により、本州付近を横断する前線と低気圧の活動が一層活発化する見込みです。 朝方に中国地方や四国から東海まで広がっていた雨雲は、東方向へ移動し、関東地方では午前中に散発的なにわか雨が観測されましたが、昼頃からは広範囲に本格的な降雨が予想されます。

特に夕方以降は北陸や東海、さらに夜間には関東地方にも活発な雨雲が及び、短時間で道路が冠水するような激しい雨が降る恐れがあります。 雨量は東海で最大150ミリ、九州北部・近畿・北陸でも120ミリ前後になると見込まれ、局所的には激しい雷雨が発生する可能性があります。 明日から明後日にかけては東北地方で、平年の６月平均降水量に匹敵する雨量が観測されるところもあり、広域的に雨が止む地域は増えるものの、日本海側や東北では引き続き降雨が続く見通しです。 沖縄や奄美地域は梅雨明けが迫っているものの、台風シーズンが本格化しています。

今朝、フィリピン東方で台風７号が発生し、現在は発達しながら北上中です。 最新の予報によれば、来週後半に風速25メートル以上の暴風域を伴い、沖縄の南側を通過する可能性が高く、住民は最新情報の確認と防災対策を徹底する必要があります。 気温面では、那覇が最高31度に達し、新潟は約20日ぶりに30度を超える真夏日となりますが、真夏日エリアは急速に縮小する見込みです。 昨日、東京は約半月ぶりに真夏日となり25度を記録しましたが、今日の予想は25度とやや低めです。

名古屋も同様に25度と予想され、昨日よりも大幅に気温が下がります。 全体的に気温はやや低めに推移しますが、湿度が高く蒸し暑さが続くため、じんわりとした不快感が広がるでしょう





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