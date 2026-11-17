フジテレビは2027年春の大型モータースポーツプロジェクト『FUJI TV FORMULAドラマプロジェクト』で前田真剣佑が主演する連続ドラマ『SIDE by SIDE』を発表。SUPER FORMULAを舞台にした熱闘劇。

フジテレビ は2027年春の大型プロジェクト『FUJI TV FORMULAドラマプロジェクト』の一環として、2027年4月期水曜10時枠に放送される連続ドラマ『SIDE by SIDE（サイド・バイ・サイド）』の主演に俳優の 前田真剣佑 が抜擢されたことを正式に発表した。前田にとっては本作が連続テレビドラマにおける初主演作品となる。

この制作には、国内最高峰のフォーミュラカーレース「SUPER FORMULA」を統括する日本レースプロモーション（JRP）をはじめ、モータースポーツ関連各社が全面協力している。時速300kmを超える極限の環境で繰り広げられる0.001秒の争いの中で、自らの限界と誇りを懸けて戦うレーサー、エンジニア、メカニックたちの熱狂的なドラマを、かつてないスケールと臨場感で描く超大型エンターテインメント作品として構築されている。

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天才レーサーの挫折と古豪チームでの再起

物語の主人公である相良快斗（さがら・かいと）役の前田真剣佑は、幼い頃から「天才」と呼ばれ、圧倒的な速さを武器に国内最高峰のカテゴリーまで駆け上がってきたドライバーである。しかし、チャンピオンチームであるMONARCH RACING（モナーク レーシング）への移籍後も、シリーズタイトルにあと一歩届かない日々が続いており、近年は思うような結果を残せずに低迷していた。

そんな彼はある日ついにシートを失い、新シーズンからはリザーブドライバーとしての契約しか提示されない状況に追い込まれる。実績もプライドも打ち砕かれ、人生の岐路に立たされた相良の前に、かつて所属した古豪チームSOMEYA RACING（ソメヤ レーシング）からのオファーが届く。そこでの再会は、かつてレーサーとエンジニアとしてコンビを組み、わだかまりを残したまま別れた元相棒との遭遇だった。

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0.001秒を巡る激闘とチームの絆

純粋に0.001秒の速さを求める孤高の天才ドライバーである相良と、冷徹に勝率という事実のみを弾き出すかつての相棒との再会は、チームにかつての情熱と勢いを再び取り戻していく。仲間たちとのさまざまな「サイド・バイ・サイド」の経験を経て、彼らは圧倒的な強者を打ち破るべく勝利を目指して突き進んでいく。

前田真剣佑が演じる相良快斗は、圧倒的な速さと0.001秒先を追い求める執念を誇りながら、勝利への渇望ゆえに孤立を深めていく天才レーサーである。感覚の極限で走ってきた相良が、挫折を経て古豪チームで泥臭くあがく仲間たちと出会い、孤独な「独走」から仲間と共に走る「真の勝利」の意味を見出していく軌跡を、気迫に満ちた鋭い眼光と繊細な表現力で力強く演じ切る予定だ。

前田の活躍実績と制作スタッフの総力戦

前田真剣佑は、映画『ちはやふる‐上の句/下の句‐』（2016年／東宝）シリーズで第40回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した経緯を持つ。また、映画『OVER DRIVE』（2018年／東宝）でも天才ドライバー役を熱演し高い評価を得ており、海外ドラマ『ONE PIECE』シリーズ（2023年ほか／Netflix）のロロノア・ゾロ役での世界的大ヒットをはじめ、映画『聖闘士星矢 The Beginning』（2023年／東映、ソニー・ピクチャーズリリーシング）での主演など、国内外で目覚ましい活躍を続けている。

演出を手掛けるのは、映画『海猿』シリーズ（2004年ほか／東宝）や『MOZU』シリーズ（2014年他／TBS系）など、超大型アクションと重厚なドラマを融合させた大ヒット作を多数送り出してきた羽住英一郎だ。モータースポーツの圧倒的迫力を描いた映画『OVER DRIVE』（2018年／東宝）に続き、前田との再タッグとなる。本作でもリアルなサーキットの緊迫感と臨場感を最高峰のスケールで映像化する予定である。

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プロデュースおよび演出は、社会現象を巻き起こしたドラマ『silent』（2022年／フジテレビ系）や『ミステリと言う勿れ』（2022年／フジテレビ系）で繊細な人間ドラマの演出を手がけ高く評価された品田俊介（フジテレビ第１スタジオ）が務める。エンターテインメント界の各分野の第一線で活躍する精鋭クリエイター陣が集結し、実力派スタッフが総力を挙げてタッグを組む。

タイトルの意味とビジュアルの象徴性

タイトルに冠された「SIDE by SIDE（サイド・バイ・サイド）」とは、モータースポーツにおいて2台のマシンが互いにポジションを譲ることなく真横に並び、タイヤや車体を擦り合わせるほどの極限状態で競り合っている緊迫の攻防を指す言葉である。本作では、サーキット上で繰り広げられるマシン同士の激しいデッドヒートだけでなく、ドライバー同士のライバル関係、そしてドライバーとチームスタッフが同じ舞台で肩を並べ、互いに妥協せず本音でぶつかり合いながら頂点を目指す「熱き共闘と絆」を象徴する言葉として描かれている。

本作の情報解禁に合わせて公開された前田真剣佑のビジュアルは、アートディレクターの千原徹也と、フォトグラファーの宮原夢画が手掛けた。さらに、前面に大胆に配置された「SIDE by SIDE」のタイトルは、2つの「SIDE」の文字が接触せんばかりに隣接しており、2台のマシンを真上から見下ろしたかのような構図を想起させる。これは、コース上で互いに一歩も引かずポジションを争うマシン同士の「触れ合うほどのギリギリ感」と圧倒的なインパクトを表現しており、まさにタイトルそのものを写し出した、熱量とエッジの効いたビジュアルに仕上がっている。