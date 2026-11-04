前田拳太郎主演『マッシュル』実写映画2027年1月公開決定

2027年1月より放送開始予定のアニメ第3期に先駆け、前田拳太郎主演による実写映画化が正式決定。約3年間の肉体改造を経て、筋肉マッシュの姿をスクリーンで披露。

原作漫画『 マッシュル -MASHLE-』の 実写映画 化と、テレビ アニメ第3期 の放送開始日が公式に発表された。主人公マッシュ・バーンデッド役には、過酷なトレーニングを経て完成させた肉体で演じる 前田拳太郎 が起用され、 ワーナー・ブラザース 映画とフジテレビジョンが製作幹事を担当する。 アニメ第3期 は2027年1月から放送が予定されている。

映画公開とアニメ続報の同時告知

集英社『週刊少年ジャンプ』で2020年1月から2023年7月まで連載された本作は、魔法の優劣で価値が決まる世界を舞台に、魔法が使えない主人公が筋力で最強を目指すストーリーである。この度、アニメ第2期のオープニングテーマに起用され世界的ヒットを記録したCreepy Nutsの楽曲「Bling-Bang-Bang-Born」の成功を受け、メディアミックスの新たな展開として実写化とアニメ第3期が同時に確認された。

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前田拳太郎の三年がかり肉体改造

マッシュ・バーンデッド役を演じる前田拳太郎は、魔法を一切使えない代わりに圧倒的な身体能力で戦うキャラクターの忠実な再現のため、オファーを受けた日から撮影まで約3年間、絶え間ないトレーニングを続けてきた。彼はファンの期待に応えるため、筋力を極限まで高め、観客に納得させるための説得力ある肉体作りを徹底したと明かしている。撮影現場では、その鍛え上げられた成果を大きなスクリーンで確認してほしいとアピールした。

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監督と原作者の高評価と撮影背景

福田監督は原作を読んだ直後に主人公に「とことん惚れ込み」、実写化の許諾を得てから5秒後に前田へ出演をオファーしたという。クランクイン前日に現れた前田の姿は、上半身がムキムクで下半身が極細という、完璧なマッシュ仕様に仕上がり、監督はその意気込みに絶賛した。原作者の甲本氏も撮影現場で目にしたセットや前田の筋肉の仕上がりに驚き、「筋肉の仕上がりマジでハンパなくて、自分の大胸筋が左右にピクつきだした」とユーモアを交えながら高く評価した。

CREDEUS制作によるキャスト協働

製作プロダクションはCREDEUSが担い、前田は同世代のキャストとの久しぶりの共演を「とても楽しく」、本番中も笑い合う雰囲気の中で撮影を行ったと振り返る。感情を表に出さない主人公の演技に悩みながらも、言葉だけでなくパワーで感情を伝えることを意識し、キャラクターの魂を吹き込んだという。ティザービジュアルでは、トレードマークの「マッシュルームヘア」と名門イーストン魔法学校の制服姿が披露され、無表情ながらも底知れない力を感じさせるまなざしが印象的である。