前田工繊2027年6月期第1四半期決算：連結売上高176億7800万円、為替影響で経常利益減

前田工繊が発表した2027年6月期第1四半期決算。連結売上高は前年同期比5.7%減の176億7800万円に留まりました。為替差損により経常利益は20.2%減少しましたが、土木資材事業は堅調な推移を示しています。

前田工繊 株式会社は2026年11月13日、2027年6月期第1四半期（2026年7月1日から2026年9月30日まで）の決算を発表した。本事業の連結累計期間における 売上高 は17,678百万円となり、前年同期と比較して5.7%の減収となった。

利益面では、営業利益が3,171百万円（同6.3%減）、経常利益が為替差損の計上により2,954百万円（同20.2%減）と大きな減少となった。ただし、親会社株主に帰属する四半期純利益は負ののれん発生益の計上効果により2,884百万円となり、前年同期比11.9%の増益を記録した。

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土木資材事業の推移と主力セグメントの動向

前田工繊の主力である土木・建築資材事業は、国土強靭化政策を背景に社会インフラの老朽化対策や防災・減災関連の需要が底堅く保たれており、事業全体としては概ね堅調に推移した。しかし、盛土補強材において大型案件向けの販売が一時的に落ち着いたこと、および海洋関連資材において一部納期のずれ込みが生じたことなどから、売上・利益とも前年同期の実績を下回った。

関連する連結子会社では、フィッシュミール事業において気候変動に伴う原料魚の漁獲不振の影響により売上が大きく減少した。一方で、2025年4月に子会社化した前田工繊産資株式会社の業績は好調に推移しており、業績に一定の影響を与えた。

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その他の連結子会社については、概ね前年同期並みの実績となった。自動車用鍛造ホイール事業については、国内OEM市場の販売がやや減少したものの、アフター市場向け販売が堅調に推移した。さらに欧州市場向けの販売も底堅く保たれ、売上・利益とも前年同期並みの実績を確保した。

為替リスクと財務パフォーマンスの詳細

前田工繊の第1四半期の財務パフォーマンスは、為替変動による影響を強く受けた。経常利益が20.2%減少した主な要因は、為替差損の計上にある。これはグローバルなサプライチェーンや海外市場との取引において、円高や為替レートの変動が企業収益に直接的な悪影響を及ぼしたことを示している。

一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益が11.9%増加した要因は、負ののれん発生益の計上による一時的な計上効果である。これは会計上の特別利益であり、継続的な事業活動からの収益増を直接示すものではない点に留意が必要だ。

土木・建築資材セグメントの売上高は6,378百万円となり、前年同期比0.3%の微増となった。営業利益は1,297百万円となり、同3.0%の増益を達成した。このセグメントは、社会的インフラの維持・修繕需要という構造的な基盤を持っているため、短期的な販売の波动を超えて一定の収益性を維持している。

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今後の事業見通しと市場環境の分析

前田工繊は今後、盛土補強材の大型案件の販売再開や、海洋関連資材の納期調整の完了を期待している。また、フィッシュミール事業については、原料魚の漁獲状況が回復傾向にあるかどうかが、下期の売上回復の鍵となる。気候変動が漁獲量に与える影響は長期化するため、代替素材の開発や供給先の多角化が課題となる可能性がある。

自動車用鍛造ホイール事業では、欧州市場の底堅い需要が維持されるかどうかが注目される。国内OEM市場の減少をアフター市場の販売拡大でカバーする戦略が成功している一方、世界の自動車需要の減退や供給過剰のリスクも視野に入れる必要がある。

前田工繊は、為替ヘッジ対策やコスト削減取り組みを強化し、経常利益率の向上を目指すと考えられる。国土強靭化政策の継続と、社会インフラ老朽化対策の必要性は当面変わらないため、土木資材事業の収益安定性は高いと見られている。

投資家や市場関係者は、為替レートの変動が下期の業績に与える影響を注視する必要がある。また、前田工繊産資株式会社の成長性や、フィッシュミール事業の不振がどれだけ続くかも、連結業績の重要な変数となる。来期以降の決算発表を通じて、これらの要因がどのように業績に反映されるかが鍵となる。