前田大然の劇的5連覇貢献とW杯への意気込み

セルティックの前田大然が今季公式戦54試合で17ゴール10アシストを記録。シーズン終盤に9ゴールを量産し、リーグ5連覇とスコティッシュ・カップ優勝の2冠達成の原動力となった。代表ではW杯予選に向けて意気込みを語る。

今季公式戦54試合17ゴール10アシストを記録した 前田大然 。 彼の活躍はシーズン最終盤に特に輝いた。 年明けから4月中旬まで不発が続いたが、4月19日のスコティッシュ・カップ準決勝で1ゴールを挙げると、そこから火がついた。

同月25日のリーグ戦第34節では2ゴールを決め、その後もゴールを量産。 最終節では後半アディショナルタイムに逆転ゴールを挙げ、劇的な5連覇の立役者となった。 翌週のスコティッシュ・カップ決勝でも先制点を決め、2冠達成の原動力となった。 公式戦7試合連続、合計9ゴールの快挙にも「チームメイトのおかげ」と謙虚な姿勢を崩さなかった。

しかし、第36節のレンジャーズ戦で決めたバイシクルシュートには特別な手応えを感じていた。

「今までやってきたことがああいうのにつながったと思う」と振り返り、その喜びを噛みしめた。 代表チームでは左ウイングバック、左シャドー、1トップと複数のポジションで起用される可能性がある。30日のアイスランド戦前日練習では攻撃練習のポジションで左シャドーに入っていた。 そのことについて「どこで出るかわからないので、どこでも出られるようにいい準備をするだけ」と答えた。

攻撃的なポジションになるため、「よりゴールに直結できると思う」と意欲を示した。2022年のカタールW杯では3試合に先発し、決勝トーナメントのクロアチア戦では1ゴールを挙げたが、PK戦の末に敗れた。 再び大舞台に近づく中で、前田は「W杯の前回の借りはW杯でしか返せない」とリベンジに燃える。 3年半の時を経て、前田は確かな成長を感じている。

「どこが成長したかわからないけど、前回のW杯よりかは自信を持って挑める」と語る。 チームとして勢いに乗るべく、31日のアイスランド戦では勝利が必須だ。

「勝ってW杯に挑みたい。 チームとしても、個人としてもそう思っている。 しっかり勝ってW杯に行ければ」と意気込みを語った。 大勢のサポーターの前で勝利をつかみ、大舞台への弾みをつける。

前田の活躍はセルティックだけでなく、日本代表にも大きな希望を与えている。 彼のスピードと決定力は国際舞台でも通用することを証明しており、今後のW杯予選や本大会でのさらなる活躍が期待される。 チームメイトとの連携も深まり、攻撃の核としての役割を果たしている。 前田自身も「毎試合、全力を尽くすことが自分のスタイル」と語り、どんな状況でもチームのために戦い続ける決意を示している。

セルティックでの成功を胸に、代表でもその勢いを持ち込みたい考えだ。 アイスランド戦では、彼の躍動する姿が多くのファンの記憶に刻まれることだろう





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