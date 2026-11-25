11年ぶり日本球界復帰を果たした前田健投手の妻が、シーズン終了を受けファンやチームメイトへの感謝をつづった。マエケンは15試合で6勝4敗・防御率2.19の好成績を残し、地元ファンから応援メッセージが寄せられている。

早穂さんは「今シーズンも主人へ温かい声援をありがとうございました 球場に行く度に、私や子供達にまで『仙台へようこそ！ 』『仙台まで来てくれてありがとね～』と温かい言葉をかけていただきました。

約10年ぶりにアメリカから日本へ戻り、主人にとっては慣れない事も多かったと思います。 そんな中、チームメイトやファンの皆様の温かさに触れ、沢山のパワーをいただき、1シーズン走り抜けることができたのだと思います。 来シーズンも家族皆でサポートしていきたいと思います」と、周囲への感謝などをつづった。 11年ぶり日本球界復帰となった前田健は、15試合に登板し6勝4敗、防御率2・19。6月以降に全6勝を挙げるなど尻上がりに本来の投球を取り戻した。

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この投稿にコメント欄では「マエケンさんが楽天イーグルスに来てくださり、東北に沢山パワーをいただきました」「仙台、東北に来てくれてありがとう！ 慣れない事もあると思いますがご家族共々応援してます！ わからない事あったら聴いてね」など、地元ファンからのメッセージのほか「どこの球団に行ってても広島からもずっと応援してます」「皆さんお元気そうで良かったです。 広島人はマエケンのこと大好きです」など、広島時代から応援するファンの声も届いた。