タレントの前澤友作さんが所有する700億円のスーパーヨット「nausicaa」が長崎港に寄港し、地元住民や三谷幸喜氏を驚かせている。建造費や設備の詳細を解説。

タレントの 前澤友作 さんが所有する総工費700億円の超豪華ヨットが、28日夜の TBS 系番組で話題になった。このヨットは現在、 長崎港 に静かに停泊しており、地元局のカメラを通じてその壮麗な姿が全国に紹介されたのだ。

6年かけた建造、宇宙戦艦並みのデザイン

番組「情報7daysニュースキャスター」の司会を務める脚本家の三谷幸喜氏は、映し出されたヨットの外観に強い関心を示した。同氏はその独特な形状を見て「宇宙戦艦みたいですね」と感想を漏らし、さらに「波動砲とか持っていそう」というジョークを投げかけた。このユーモアは、同番組でMCを務めるアナウンサーの安住紳一郎氏からも「凝ったデザインですよねえ」との共感を得た。

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前澤氏は今年5月にヨットの完成を公表し、動画サイトで内部映像を公開している。一般的ヨットの常識を遥かに超えた外観は、メディアやファンから大きな注目を集めている。安住氏は「これは実業家の前澤友作さん所有のヨットなんですが」と説明し、6年の建造期間を経て今年完成したことを伝えた。

700億円の価格と豪華装備の実態

安住氏は視聴者に対し、このヨットの実価格を明かした。「お値段がいくらだと思いますか？ 700億円です」との問いかけに対し、その高額さに驚きを隠せない様子だった。比較として、3000人近く乗れるクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」は当時のレートで500億円程度であったことを挙げ、「船の中ではかなりぜいたくな方ですね」と評価した。

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内装や設備も極めて高度である。乗員定員はゲスト18人と乗組員36人の合計54人であり、プールの他、サウナまで完備されている。さらに驚くべきは、ヘリコプターが発着可能なデッキを備え、潜水艇も搭載されている点である。これらにより、世界中のどこへでも移動できる極上の旅の拠点として機能する構造となっている。

長崎港で実況中継、観光名所化の現状

28日放送分では、長崎港に停泊しているヨットの生映像が放送された。安住氏はオープニングトークで「実況中継」を行う形で、地元住民らがヨットを見学に訪れている現状を伝えた。木曜日か金曜日頃から突然寄港したこの豪華ヨットに、地元の人はビックリしており、今では観光名所のような状況になっているという。

三谷氏は「（中継をして）大丈夫なんですか」と自虐気味に質問したが、安住氏は「公の場所なので」と応じた。前澤氏は以前から世界一周を望んでいるといい、横浜にも停泊歴があった。天気が荒れているため長崎で休んでいる可能性もあるとし、今後の動向が注目される。

番組終了間際、三谷氏は「テレビを見ているかもしれない」として画面に手を振った。安住氏は「ほしい？」と問われ、「欲しいと言えば欲しいですけど、なかなか使いこなせないですよね」と苦笑い。この700億円のヨットがどのような旅を続けるのか、引き続き注視されることとなる。