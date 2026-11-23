実業家前澤友作氏が、ドイツの造船所Lurssenで建造した総額700億円とされるメガヨット「nausicaa」の船内を公開。マーク・ニューソン氏デザインの一連の詳細と設備を紹介する。

実業家の 前澤友作 氏は、自身の公式YouTubeチャンネルにおいて、総額700億円とされる メガヨット 「 nausicaa 」の船内を紹介する ルームツアー 動画を初公開した。この動画は、同氏が構想から完成まで約12年を費やし、ドイツの造船所 Lurssen で建造した探査型 メガヨット の全貌を視聴者に伝えるものだ。

全長114.2メートルを誇る「nausicaa」は、天井高6メートルの吹き抜けや海を望む檜風呂、サウナ、プールなどを完備。前澤氏のこだわりとデザイン性が詰まった空間として、すでにネット上では大きな反響を呼んでいる。

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12年かけた建造とニューソン氏のデザイン

「nausicaa」は、前澤氏が37〜38歳の頃に構想を始め、2022年1月に起工された。建造作業だけで約6年を要し、50歳を迎えた2026年に引き渡された経緯を持つ。外装から内装、家具、細部の金物に至るまで、オーストラリア出身の工業デザイナーであるマーク・ニューソン氏が一貫して担当している。

マーク・ニューソン氏は、ヨットを海上の建築として捉え、内装と外装を別々のチームが担当する業界の慣例にとらわれなかった。船体から機関室の手すりの色まで、自身のスタジオでデザインし直し、船全体をひとつの作品として仕上げた。前澤氏はこの「洋上の総合芸術」であるニューソン氏の考え方に深く共感を寄せている。

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芸術アトリウムと曲面ガラスの書斎

船のシルエットは航空母艦の幅広く低いフォルムから着想を得ており、大胆に張り出した船首で内部空間を広く確保している。デッキを重ねる代わりに1層分をなくした設計により、中央には絵画や大型作品、ヴィンテージカーまで展示できるアートアトリウムが実現した。壁面にはシルバートラバーチンや日本の漆喰が使用され、中央にはアーティストユニットElmgreen ＆ Dragsetの作品『Courage』が飾られている。

オーナー専用のオーナードックには、曲面ガラスを取り入れた56平方メートルの書斎が設置されている。7枚の大型ガラスは1枚あたり約8.5平方メートル、厚さ62ミリ、重さ約1.1トンという巨大なもので、重力を利用した熱曲げ加工によって滑らかな曲面に仕上げられた。書斎中央にはマホカニー製の特注デスクがあり、花びら型のブロンズ製サンシェードが光を調整する。

檜風呂とサウナ、ハイブリッド推進システム

ブリッジデッキ後方には約300平方メートルのオーナーズアパートメントがあり、270度の眺望を楽しめる設計だ。カシミアで仕上げたベッドやヌバックレザーのソファーなど高級素材が用いられ、日本の伝統技法で作られた檜風呂も目を引く。浴槽には海水を淡水化した水が使用され、隣には最大8人が利用できるサウナも設けられている。

メインデッキの船尾には水深2メートルのオーバル型プールと約20人が入れるジャグジーが設置され、前澤氏の「MZ」マークがあしらわれている。また、Trackman製のゴルフシミュレーターやFURUNO製の航海機器、デジタルダッシュボードなど、最新の技術も導入されている。推進システムにはディーゼル・エレクトリック方式のハイブリッド方式を採用し、静かな運航を実現している。

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視聴者からの反響と前澤氏の想い

今回の動画公開を受け、視聴者からは「今まで見てきた船で一番オシャレで一番かっこいい」「すごすぎて言葉が出ない」などの声が寄せられた。車も家も船も全てのセンスが良すぎて凄い、流線デザインが本当に美しいという反応も見られ、約1時間にわたる船内紹介を楽しんだ視聴者の声が続々上がっている。

前澤氏は「nausicaa」を一言で表すなら、「子どもの冒険や挑戦を温かく見守る母親のような存在」と説明した。20年後に振り返っても「なんてチャーミングでユニークなヨットなんだ」と、流行ではなく一つの個性として記憶に残る船であってほしいと、船に込めた思いを明かしている。