前橋育英、土壇場の同点で決勝進出 立石の「オレらならやれる」思いが勝利を呼ぶ

プレミアリーグEASTで前橋育英が健大高崎に土壇場で同点に追いつき、逆転勝利で決勝進出を果たした。立石の「オレらならやれる」という自信と執念がチームを牽引した。試合終了間際のCKから中村が同点ゴールを決める一幕もあった。

試合は終盤に差しかかり、 前橋育英 はなかなか決定機を作れず、時間が迫る展開となった。 しかし、主将の立石は「正直、このオレらの代のチームの育英って気持ちだけはどこのチームにも負けないし、どんなチームでも絶対勝ち切れるんで、もうオレらならやれるっていう自信はありました」と振り返る。

その言葉が示す通り、チームには揺るぎない自信と勝利への執念が漲っていた。 前橋育英は今季のプレミアリーグEASTで、試合終了間際に川崎F U-18を突き放して勝利を収めたほか、鹿島ユース戦では3度リードを奪われながらも逆転勝ちを収めるなど、追い込まれた際の強さを見せていた。 この日も、そうした的精神が相手にプレッシャーを掛け続けた。 35分、前橋育英は中央の笹がボールを運び、ループパスでPA内の山本翼へ展開。 山本翼が左から前へ出た立石へパスを送り、立石は左足を振り抜いた。

しかし、健大高崎のDF清水翔大がスーパークリアで阻止。40分にも右ロングスローから混戦を作り出したが、シュートまで持ち込めずCKに逃げられてしまう。 それでも、この左CKを木下が右足でゴール前へ送ると、こぼれ球を中村が右足で蹴り込み、前橋育英が土壇場で同点に追いついた。 この同点ゴールで流れは前橋育英へ傾き、健大高崎も直後に大内の右足シュートが枠を捉える場面も作った。 さらに右CKから清水翔大がヘッドでゴールを狙うが、GK南を中心に石川、深見の両CBが守る堅守の前橋育英から放たれたシュートはこれが最後となった。

最終的には、この同点ゴールの直後の時間帯で前橋育英が追加点を挙げ、逆転勝利を収めた。 試合後、立石は「オレらならやれる」というチームの信念が、終了間際の同点ゴールへとつながったと強調した。 この勝利で前橋育英は決勝進出を決め、育英の gotten の意思を改めて示す結果となった





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