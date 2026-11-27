◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ王者・増田陸（帝拳）＜12回戦＞同級1位・堤聖也（角海老宝石）（2026年11

◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ 王者・増田陸（帝拳）＜12回戦＞同級1位・堤聖也（角海老宝石）（2026年11月29日 両国国技館） プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .7」の公式会見が27日、都内のホテルで開かれた。

WBA世界バンタム級タイトルマッチで対戦する王者・増田陸（29＝帝拳、11勝9KO1敗）と挑戦者の前王者・堤聖也（30＝角海老宝石、13勝8KO3分け）は、カード発表会見以来の対面となった。 10月14日に開かれた発表会見では、ケガで試合ができずに王者からランキング1位に格下げとなった堤がWBAのチャンピオンベルトを持参。

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「WBA世界バンタム級王者の堤聖也です」と自己紹介し、「僕の防衛戦です」とアピールしていた。 堤は「相手から何を奪いたいか？ 」という質問に対し「増田選手にリスペクトは持ってるけど、 ここにあるベルトは僕に勝って初めて価値が生まれると思っている。 無価値のまま終わらしたいと思ってます」と、自身と戦わずに増田が獲得した壇上のベルトについて指摘。