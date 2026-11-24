【11月24日 AFP】昨年死去した前ローマ教皇フランシスコが、悪魔を3度、「地獄の門」を1度見たと、私的な日記につづっていたことが分かった。日記の抜粋を収めた書籍が24日、出版された

【11月24日 AFP】昨年死去した前ローマ教皇フランシスコが、悪魔を3度、「地獄の門」を1度見たと、私的な日記につづっていたことが分かった。 日記の抜粋を収めた書籍が24日、出版された。

書籍は、アルゼンチン出身のビクトル・マヌエル・フェルナンデス枢機卿の著書「教皇フランシスコの私的日記（仮訳）」。 フランシスコ教皇が、教皇に選出される前の1992年から2024年にかけてつづった日記の一部が収められている。 日記からは、フランシスコ教皇の不安や後悔、自己批判に加え、豊かな人間性と信仰心がうかがえる。 昨年、同前教皇が死去した際、フェルナンデス氏は後継者のレオ14世に、日記が「どこかの保管庫に置かれたまま忘れ去られてしまう」ことへの懸念を伝えた。

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その後、日記の一部を公表する許可を得た。 同氏は「フランシスコ教皇が信仰をめぐって心に抱いていた思いが非常に明確に記されており、私たちにも得るものがある」と話している。 AFPが事前に閲覧した、フランスの出版社アルバン・ミシェル刊行のフランス語版によると、フランシスコ教皇は2021年1月24日の日記に、「悪魔が大胆にも辺りをうろつき、ずる賢く機会をうかがっていることに気付いた」とつづっていた。1度目については、「約15年前のことだ。 車の窓から悪魔を見た。

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威圧的であると同時に、人を引き付けるあの目を忘れることはない」と書いている。3度目はチリ訪問後、ローマでの会合中に起きたとされ、「悪魔の姿を見て、その声を聞いた。 勝ち誇り、すべてを手中に収めていた。 （中略）あの力強く、しゃがれた声を忘れることはできない」「主は私に、こうした遭遇から解放される機会を与えてくださった」と続けた。

「異教的な誘惑はすさまじいものだった。 少し眺めていたが、恐怖に襲われた」と記し、「ロザリオを武器として手に取った」と続けた。