Takahiko Wada [甲府市 ２６日 ロイター] - 日銀の田村直樹審議委員は２６日、山梨県金融経済懇談会後の記者会見で、今後の利上げは数カ月に一度、０．２５％ずつを基本的に念頭に置いていると

- 日銀の田村直樹審議委員は２６日、山梨県金融経済懇談会後の記者会見で、今後の利上げは数カ月に一度、０．２５％ずつを基本的に念頭に置いていると述べた。９月に利上げしたが、金融環境への影響判断が３カ月でつく場合も「十分ある」とし、１２月の金融政策決定会合での利上げの可能性に含みを残した。

先行き「物価上振れリスクが顕在化する確度が高まれば、まず利上げの頻度を引き上げ、それでもなお物価が上振れていくリスクが残るようなら利上げ幅を拡大していくことになるのではないか」とも話した。 利上げの頻度を上げるかどうかは総合判断になるが、重視するのは企業や家計の予想物価上昇率がさらに上がっていくかどうかだと話した。 足元では、ＡＩ（人工知能）や半導体株が主導して株安となっている。

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田村委員は足元の株価へのコメントを控えるとした上で、１２月会合では「それまでに明らかになる各種データや企業の声をよく点検して、経済・物価の動向や金融環境の状況を確認し、適切な金融政策を判断していく」と述べるにとどめた。 ２４年８月には、米経済の先行き懸念などから株価が大きく下落し、同月に内田真一副総裁が「金融資本市場が不安定な状況で、利上げをすることはない」と明言した。 田村委員はその当時とは「様々な環境が異なる」と指摘。 現状は基調的な物価上昇率が２％に到達していると述べた。