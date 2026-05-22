判断を左右のどちらに訊く見地で進路変更する際のポイントは？

判断に迷った際の重要なポイントは、その進入が「左折」と「合流」のどちらに該当するかを見極めることです。最も分かりやすい判断基準として、付近の交番で警察官に聞いたところを参照してください。 betonbase

判断に迷った際の重要なポイントは、その進入が「左折」と「合流」のどちらに該当するかを見極めることです。 最も分かりやすい判断基準として、付近の交番で警察官に聞いたところ、『大通りに合流するような形の道路で合図をどちらに出せばいいか迷ったときには、停止線があるかどうかを確認してください』という回答がありました。

一方で、停止線がなく、車線が点線で示されている場合は『合流』となります。 警察官は『停止線がなく車線が点線であれば合流になるので右に合図します』と説明しています。 この動きは、高速道路でサービスエリアやインターチェンジから本線へ入るケースと同様に、本線と同じ方向へ進む『進路変更』にあたるため、ウインカーは右に出します。 加速車線があり、本線側の車線が点線になっている場合も、同様に進路変更となるため右に合図をして合流します。

このような斜めに接続する道路でウインカーの方向に迷う背景には、本線を走行するクルマから合図が見えるかどうかをかけてしまう心理があります。 垂直に近い角度で交わる一般的な交差点とは異なり、クルマ同士が似た向きになるため、左ウインカーでは本線のドライバーに伝わらないのではないかと不安に感じるかもしれません





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