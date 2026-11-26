ボクシングのダブル世界戦は26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおたで行われ、世界ボクシング協会（WBA）ミニマム級は王者の石井武志（大橋）がザイバージョン・メデシロ（フィリピン）を3―0の判定で下し、初防衛に成功した。

ボクシングのダブル世界戦は26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおたで行われ、世界ボクシング協会（WBA）ミニマム級は王者の石井武志（大橋）がザイバージョン・メデシロ（フィリピン）を3―0の判定で下し、初防衛に成功した。

◇ 衝撃の「65秒KO勝ち」で世界王座を獲得してからわずか85日。 異例の短いスパンで初防衛戦に臨んだ石井が再び強さを見せつけた。 ここまで9戦全勝と勢いのある21歳のメデシロを一方的に攻め立て、大差の判定勝ち。

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「12ラウンド、フルに闘えて、楽しい殴り合いができた」と充実の表情を浮かべた。 「挑戦者の気持ちで相手をつぶしにいく」との宣言通り、序盤から積極的に前に出た。 毎回のように相手にロープを背負わせて上下にパンチを打ち込む場面をつくった。5回に左目付近をカットしても、攻め手を緩めず、10回には連打から右ボディーブローを見舞い、相手をダウンに追い込んだ。