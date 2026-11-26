文部科学省は26日、令和7年度の問題行動・不登校調査の結果を公表した。今回初めて調査した「性的いじめ」は全国の学校で8158件に上った。人工知能（AI）で加工したわいせつ画像が社会問題化する中、若年層でも拡散している実態が明らかになった。…

文部科学省は26日、令和7年度の問題行動・不登校調査の結果を公表した。 今回初めて調査した「性的いじめ」は全国の学校で8158件に上った。 人工知能（AI）で加工したわいせつ画像が社会問題化する中、若年層でも拡散している実態が明らかになった。

SNSでの誹謗（ひぼう）中傷など「ネットいじめ」は初めて3万件を超えた。 文科省は毎年度、全国の国公私立小中高・特別支援学校で認知したいじめの件数を集計している。7年度調査では、いじめの内容で「性的な嫌がらせや性的な行為」という項目を新たに設置。 卑猥（ひわい）な言動や身体接触▽性的な動画・画像の撮影や送信－など性的いじめの件数を集計したところ、8158件だった。 背景には、AIを使って同級生の顔写真と別人の裸の体を合成してインターネット上に拡散する「性的ディープフェイク」の問題がある。

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文科省の担当者は「いじめの重大化につながる要素と考えており、実態把握を行った。 場合によっては犯罪行為にもなり得るので、警察と連携して毅然（きぜん）とした対応を求めていく」と述べた。 いじめ全体の認知件数は79万1784件で過去最多に。 いじめの内容を複数回答で尋ねたところ、SNSでの嫌がらせなどネットいじめが3万471件で、今回初めて3万件を超えた。