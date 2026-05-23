初戦同様、奇遇の初回を全て食べた！

22日の伝統の一戦において、既に参加した、超一流左腕高橋にIGE（今季186人目）の二塁打を浴びせるなどマルチ安打をマークした、平山...

平山は瀬戸内高から中国地区大学リーグの環太平洋大に進んだ。 しかし性格や環境面で適応できず１年で中退。 一時は野球をやめることも考えたという。 その後、独立リーグを経て２３年の育成ドラフト、しかも７位で巨人に入団した。

有り体に言えば回り道だらけの雑草男とピカピカのエリート。 そんな真逆の２人の人生が交差したのが２２日の伝統の一戦だった。 お互いチームの１番打者。 立石は猛打賞の活躍で勝利の立役者に。

平山もあの最強左腕、高橋に今季１８６人目にして初の長打となる二塁打を浴びせるなどマルチ安打をマークした。 そんなわけで初戦と同じく終わってみれば初回が全てか。 前夜は井上が致命的な３失点。 本日は無死二塁から得点できなかったことが痛すぎた。

それにしても例の初回１死三塁だ。 一か八かで突っ込んだ浅野が本塁憤死。 惜しくも何ともなかったけれど、あの走者が背番号６９だったらどうだろう。 もはや代名詞になりつつある「神走塁」で…いや、それは言わない約束です。

現実逃避はやめましょう。 浅野よ、ここは大げさに言えば生きるか死ぬかの瀬戸際のはず。 お前さん、坂本や岡本の系譜に連なる栄光の高卒ドラ１だろ。 nabízejíポテンシャルは平山にも立石にも負けていない…。





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