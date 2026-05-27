初夏のフェアで提供される国産活〆だこと季節の逸品

こだわりの鮮魚と季節の野菜を使った初夏のフェアメニュー。北海道稚内の郷土料理をアレンジしたしゃぶしゃぶや、復活した名物串「揚王」など、多彩な味わいをご紹介。

今回のフェアでは、こだわりの鮮魚として国産の活〆だこを使用したメニューをご用意いたしました。 北海道稚内の港町で親しまれている 郷土料理 をベースに、漁港の街ならではの美味しい食べ方でご提案する「国産活〆生だこのしゃぶしゃぶ」は、生でも食べられる新鮮なたこを使用。

表面をさっと出汁にくぐらせ、胡麻ポン酢で頂くことで、旨みが凝縮された味わいをお楽しみいただけます。 少しずつ暑さを感じ始める初夏にぴったりの、さっぱりと楽しめる一品をご用意しました。 このしゃぶしゃぶは、たこの歯ごたえを活かしつつ、出汁のうま味が加わることで、一層深い風味を引き出しています。 特に、胡麻ポン酢の酸味とごまの香ばしさがたこの甘みを引き立て、さっぱりとした後味が特徴です。

また、たこは低脂肪で高タンパクな食材であり、健康志向の方にもおすすめです。 国産活〆生だこと胡瓜の梅和えは、ぷりっとした食感と旨みが特長の国産活〆生だこに、みずみずしい胡瓜を合わせ、梅のまろやかな酸味でさっぱりと仕上げたメニューです。 梅の爽やかな酸味が食欲を引き立て清涼感のある後味で、箸休めとしてはもちろん、お食事の最初の一品としてもおすすめの商品です。 この和え物は、梅肉の酸味が胡瓜の水分と絡み合い、さっぱりとした口当たりを生み出します。

さらに、たこのプリプリとした食感がアクセントになり、食べ応えも十分。 夏バテ気味の時でも、さっぱりと食べられる一品です。 ピリ辛特製肉味噌を添えたシャキシャキレタス包みは、自社オリジナルの甘辛肉味噌に、隠し味としてワタミファームで採れた有機菊芋を使用した菊芋味噌と菊芋醤油を加えることで、コチュジャンの辛さと菊芋味噌・醤油のコクが絶妙に合う、夏にピッタリのあとを引く味わいに仕上げました。 もう一品は、串焼きでじっくり焼き上げたレタスの肉巻き、外は香ばしく中はシャキシャキ。

豚肉の旨みとほどよい脂がレタスに絡み、みずみずしさを残したまま軽やかに仕上げました。 串で焼くことで、豚肉の香ばしさとレタスの軽やかさが、シンプルながら満足のある鳥メロ自慢の一串に仕上げました。 レタスの肉巻きは、豚肉の脂がレタスに染み込み、ジューシーな味わいが楽しめます。 さらに、菊芋の風味が加わることで、健康効果も期待できます。

菊芋は食物繊維が豊富で、腸内環境を整える働きがあります。 初夏が旬のズッキーニ、見た目はきゅうりに似てますが、かぼちゃの仲間。 クセがなく焼くことで旨みが増し、ジューシーな食感が特長です。 ズッキーニとベーコンの鉄板チーズ焼きは、ベーコンの塩味とチーズのコクが重なり美味しさを引き出した一皿。

ズッキーニとチーズの「二重のとろける食感」をぜひご堪能ください。 この料理は、鉄板で焼くことでチーズが香ばしく焦げ、ズッキーニの水分とベーコンのうま味が一体化します。 特に、とろけるチーズとズッキーニの柔らかさが絶妙で、ビールとの相性も抜群です。 今回鳥メロでは、「炭火焼き だいにんぐ」わたみん家で人気を博した名物串「揚王」が、このたび10年ぶりに復活。

令和のトレンドである「背徳グルメ」の要素を取り入れ、「揚王」として進化を遂げました。 本商品はチルドの国産清流若どりを使用し、約24cmのBIGサイズ串に丁寧に仕上げた、ねぎま串を豪快に串揚げにしました。 そこへ、にんにくのパンチとコク深いとんかつソースを掛け合わせた「背徳にんにくソース」をたっぷりとまとわせました。 一口頬張れば、ガツンと広がるにんにくの旨み、続いてフルーティーなソースの甘みが追いかけ、ジャンキーでありながら最後まで食べ飽きない味わいに。

かつての「あの味」を知る世代には懐かしさを、初めて出会う世代には新鮮な驚きを届ける一串です。 この「揚王」は、大きさだけでなく、味のバランスにもこだわっています。 にんにくの風味が強すぎず、ソースの甘みが全体をまとめることで、誰もが楽しめる味に仕上がっています。 ひと口で広がる、濃厚なマンゴーの甘み。

とろける果肉とともに楽しむ、至福のひとときをお届けします。 南国を思わせる華やかな彩りと味わいで、ひと足早い夏気分をお楽しみいただけるデザートをご用意いたしました。 やさしいミルクの味わいに、マンゴー果肉と濃厚なマンゴーソースをたっぷり重ねた、贅沢な仕立て。 思わず「デザートは別腹」と感じてしまうような、至福の〆をぜひお楽しみください。

このデザートは、マンゴーの甘さとミルクのまろやかさが調和し、食後の満足感を高めてくれます。 また、マンゴーに含まれるビタミンCは、夏の疲れを癒す効果も期待できます。 ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの「ありがとう」を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。 今回のフェアを通じて、お客様に素材の良さと料理の楽しさを伝えるとともに、地域の食材を活かしたメニューで、食を通じた幸せを提供してまいります





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