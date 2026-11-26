広島県安芸高田市高宮町にある、廃校となった旧来原小学校を活用した「Sportscar 人馬一体ミュージアム」が、クルマ好きやロードスターファンの間で大きな話題を呼んでいる。2026年8月23日にプレオープンを迎えて以来、全国各地から多くの来場者が足を運んでおり……

同施設は、地元で「TS-タカタサーキット」などを運営する有限会社ボデーショップタカタ（佐々木幸昭社長）が、安芸高田市の公共施設民間提案制度を通じて企画・採択されたものだ。 モータースポーツによる地域活性化を目指す「Sportscar人馬一体Village（ビレッジ）構想」の拠点として誕生し、2027年春以降の本格オープンを見据え、現在はプレオープン期間として入館無料で一般公開されている。

初代館長には、“ ミスター・ロードスター ” として知られるマツダの小型オープンスポーツカー「ロードスター」元開発主査の貴島孝雄氏（77）が就任。 貴島氏はプロジェクト推進にあたり、2026年3月末に山陽小野田市立山口東京理科大学の教授を退職し、自ら高宮町の古民家に移住して陣頭指揮を執る。 職員室に、郷田鈑金がフルレストアした赤の「初代NA」展示 1階の展示エリアには、マツダR360やトヨタ・スポーツ800（ヨタハチ）をはじめとする9台の名車を展示。

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「人馬一体」のコンセプトを提唱した初代ロードスター開発主査・故平井敏彦氏の功績をたたえるコーナーも設置されている。 実はこの車両は、自動車メーカー・マツダが提供する初代ユーノス ロードスター（NA型）公式レストアサービスのパートナー企業である貴島氏から「レッドの初代ロードスターを展示したいのだが、最適な車両が見つからない」と相談を受けた駒場社長は、貴島氏の熱い思いに応えるべく、自社ストックヤードで眠っていたボディフレームをベースに急ピッチでフルレストアを進行。8月23日のプレオープンに合わせ、駒場社長自らが積載車を運転して長野から広島まで陸送し、無事に展示が実現した。