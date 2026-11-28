＜米中ロの初の3カ国首脳会談では結局何も決まらなかったが、中ロは国際法と規範に基づく国際秩序を弱体化させることに成功した。そしてトランプはそれを意に介さない。自分にスポットライトが集まれば満足なのだ＞

中国の習近平（シー・チンピン）国家主席は、11月19日の米中ロ首脳会談のホスト役を務めることで国際的な威信と影響力を高めた。 ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ侵攻後の外交的孤立からの脱却に向けてさらに前進した。

トランプ米大統領は、空港で習の出迎えを受けたことを喜び、「中国の歴史上前例のないことだ」と興奮気味に語った。 今回の3者会談の提案者であるプーチンは常々、規範に基づく国際秩序を突き崩そうとしてきた人物だ。 習もアメリカ主導の規範重視の国際秩序を覆し、新たな覇権国にのし上がろうしている。 そしてトランプも、アメリカが築き、80年間にわたり維持してきた国際秩序を切り崩してきた。

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実際、今回の3者会談の開催そのものが、国連、WTO、NATO、ASEAN、国際海洋法、そしてAPECなどの多国間の機関や枠組みの影響力を一層弱める結果を招いた。3者会談は中国の深圳でAPEC首脳会議に合わせて行われたが、世界の注目を集めたのはAPECではなく、もっぱら「3大国の首脳たちは何を話したのか」という点だった。 3者会談は、ウクライナ侵攻が続くなかでプーチンを国際社会の一員として復権させる一助になった。 トランプは2025年8月に米アラスカ州の基地でプーチンと会談した際、空港の滑走路にレッドカーペットを敷いて自ら出迎え、今回もプーチンのことを「友人」と呼んだ。 これだけでも、3者会談はプーチンにとって大成功だ。