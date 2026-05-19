切身恋 Susie! 5x5 参加生は一般在籍朝霞。視聴率3.3% 2023年3月16日放送

クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。 いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで2番目に可愛い』なんて陰で噂されている。 ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、シリーズ累計160万部突破！

日陰男子と2番目ヒロイン、等身大の"友だち"ラブコメ開幕！！

作品名クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった放送形態TVアニメスケジュール2026年4月7日（火）～TOKYOMX・カンテレほかキャスト前原真樹：石谷春貴朝凪海：石見舞菜香天海夕：鈴代紗弓新田新奈：長谷川育美前原真咲：甲斐田裕子朝凪空：伊藤静八木沢美紀：津田美波関望：安田陸矢前原樹：川田紳司湊京香：天海由梨奈スタッフ原作：たかた（株式会社KADOKAWA角川スニーカー文庫刊）キャラクター原案：日向あずりコミカライズ担当：尾野凛監督：橘秀樹副監督：柴田匠シリーズ構成・脚本：大知慶一郎キャラクターデザイン：滝本祥子服装デザイン：林夏菜総作画監督：滝本祥子 林夏菜美術監督：諸熊倫子背景スタジオ：スタジオ天神色彩設計：月野えりか3D監督：齋藤威志3DCGスタジオ：ワイヤード撮影監督：柳田貴志撮影スタジオ：EXPLOSION音響監督：土屋雅紀音響制作：ビットグルーヴプロモー...

シリーズ累計160万部突破の人気青春ラブコメが原作のTVアニメ「クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった」。 特別なシーンでは、ヒロインである朝凪海がヒット曲"浮気したらあかんで"を歌唱し、その動画を公開しています





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