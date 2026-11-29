タレント・関根勤が２７日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。 女優で歌手・西村知美をゲストに「【レベチ】関根が長年番組で共演した西村知美が登場！最強天然伝説がヤバすぎた！」と題した動画を公開した。

出演女優が撮影中映画の衝撃ネタバレ→脚本を書き直す大騒動…関根勤「映画会社がダメ」「デビュー前の子に生放送でストーリー話しなさいって…」関根が「（出演）映画の宣伝でラジオに出て台本が変更になった？

デビュー作ですよね」と聞くと、西村は「そうなんですよ…」と、１９８６年公開で、主題歌と出演を務めた映画「ドン松五郎の生活」に関する前代未聞の騒動を述懐。

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「東京に出てきて。 まず盲腸になって。 その後に映画の撮影に入るってことだったんですけど。 映画の撮影をしながら宣伝をしなきゃいけないって。