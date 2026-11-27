レアル・マドリーは、モロッコ人選手ブラヒム・ディアスとの契約を2031年まで延長したと発表した。両者の関係はさらに4シーズン続くことになる。最近は出場機会が限られているものの、スペインのクラブが司令塔の力を手放さない姿勢を示した格好だ。

ブラヒムが レアル・マドリー に加入したのは19歳の時だった。2019年1月、移籍金1500万ユーロに加え、出来高払いとして500万ユーロという条件でマンチェスター・シティから移籍した。

当時、イングランドのクラブとの契約は同年6月に満了を迎えようとしていた。 マンチェスター・シティは、当時の指揮官ペップ・グアルディオラの構想で存在感を高めつつあったこの若手を引き留めたいと考えていた。 同時期には、チームメイトで友人でもあるフィル・フォーデンも台頭していた。 しかし、レアル・マドリーが交渉に参入したことで、移籍の行方は一変した。

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同紙によると、スペインのクラブはブラヒムとシティの契約満了を待ってフリーで獲得するのではなく、早めに動いて2019年1月に移籍をまとめることを決断した。 これが現時点でレアル・マドリーが冬の移籍市場で行った最後の補強となっている。 故郷マラガから幼くしてイングランドに渡ったブラヒムの夢は、スペインに戻り、レアル・マドリーで成功の物語を紡ぐことだった。 その夢は今も変わっていない。