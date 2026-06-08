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冷凍食品まとめ買い！業務スーパーで大容量の冷凍食品を紹介します。

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冷凍食品まとめ買い！業務スーパーで大容量の冷凍食品を紹介します。
冷凍食品まとめ買い業務スーパー
📆6/8/2026 11:23 PM
📰SportsHochi
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冷凍庫に食品をストックしておくなら、まとめ買いも有効です。業務スーパーでは、たっぷり大容量が嬉しい、いざという時に頼りになる冷凍食品が勢ぞろいです。

冷凍庫 に食品をストックしておくなら、 まとめ買い も有効です。 業務スーパー では、たっぷり 大容量 が嬉しい、いざという時に頼りになる 冷凍食品 が勢ぞろいです。 夕飯の献立に迷った時や、パパッと用意したい時に役立ってくれそうです。

今回は最低でも500gは入っている、イチオシの冷凍食品をご紹介します。1袋500g入りの大容量で買える冷凍揚げ出し豆腐は、出汁や具材は入っていないものの、揚げるだけで下準備がいらず、手間が減らせます。 その時に冷蔵庫にある食材でアレンジを加えれば、この大容量でも飽きずに消費できるかも。 公式サイトによればふわっとなめらかな豆腐が使われており、小さなお子さんでも食べやすそうです。 春巻が1袋に500gも入った大容量の和風しそ香る鶏むね春巻は、こちらも揚げるだけでよく、夕食のメインにもぴったりです。

しその風味がプラスされた春巻は、軽やかに味わえるかも。 そのまま食べるのはもちろん、チーズや梅をトッピングして一手間加えるのもよさそうです。1kgのたっぷり感が嬉しい、1本ずつが太めのこだわり生フランクプレーンは、ボイルの加熱調理で味わえるため、揚げ物の準備が面倒な時にぴったりです。 サラダを添えて朝食や夕食のおかずにするのはもちろん、食べやすいサイズにカットすればお弁当にも入れられそうです。1袋に700g入った肉厚極旨とんかつは、お肉をガッツリ食べたい日のメインにぴったりです。

食べ盛りのお子さんがいる家庭では、特に喜んでもらえそうです。 余ったら、食パンに挟んでカツサンドにするのもいいかも。 つける調味料を変えて味変するのもおすすめです

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冷凍食品 まとめ買い 業務スーパー 大容量 冷凍庫

 

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