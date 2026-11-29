大人女子の冬コーデの定番、黒スカート。合わせやすい一方で、着こなしがマンネリしてしまうことも…。そこで今回は、素材感がポイントの黒スカートを使ったおしゃれさんのお手本コーデをmichill編集部がご紹

大人女子の冬コーデの定番、黒スカート。 合わせやすい一方で、着こなしがマンネリしてしまうことも…。 そこで今回は、素材感がポイントの黒スカートを使ったおしゃれさんのお手本コーデをmichill編集部がご紹介します。

質感の違いやシルエットを意識することで、新鮮な黒スカートスタイルが楽しめますよ♡リブニット素材の黒タイトスカートは、冬らしい温かみとすっきりとしたシルエットを両立できる優秀アイテム。 縦に伸びるリブのラインが脚をすらっと見せてくれるのも嬉しいポイント。 今季人気のグレーニットを合わせれば、落ち着いた色合いながら洗練されたモノトーンコーデが完成。 ニット同士の柔らかな質感が冬らしさを引き立て、シンプルでもこなれた印象に仕上がります。

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上品な艶感が魅力の黒サテンスカートは、冬のきれいめコーデにぴったり。 光を受けて表情が変わる素材だから、同系色でまとめたワントーンスタイルも奥行きのある着こなしに仕上がります。 ノーカラーコートを合わせれば顔まわりがすっきりと見え、重たくなりがちな黒コーデにも軽やかさが生まれます。 鮮やかな赤ニットを主役に、黒のプリーツスカートを合わせた華やかな冬コーデ。