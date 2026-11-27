寒さが厳しくなり、つい運動不足になりがちな冬。運動（活動）量や体調を“可視化”できれば、運動へのモチベーションを維持しやすい。その可視化に役立つのが、ウェアラブルデバイスだ。「Amazon ブラックフライデー」では、Zepp Healthが展開するスマートウェアラブルブランド「Amazfit」の製品が通常価格から最大40％オフで購入できるので、ぜひチェックしてみてほしい。

朝晩の冷え込みが厳しくなり、外出や運動がおっくうになりがちな冬がやってきた。 そんな時期だからこそ、日々の運動量や睡眠・回復状態を可視化して、健康的な生活リズムを維持したい。

その一助になるのが、腕に取り付けられるウェアラブルデバイスである。 本製品の最大の特徴は、前面と背面の2カ所に受光面を備えた世界初となる「両面ソーラー充電システム」にある。 通常使用ではバッテリー駆動が最大25日間となるところ、前面ソーラーを併用すると最大34日間、背面ソーラーも併用すると最大51日間という長期駆動にも対応できる。

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ボディーとベゼルにはグレード5チタン合金、風防にはサファイアガラスを採用して耐久性を高めつつも、本体重量を約52g（バンド除く）に抑えている。1.5型AMOLEDディスプレイは最大3000ニトの明るさで、日差しの強い屋外でもデータを視認しやすい。 サファイアガラスで保護された1.5型AMOLEDディスプレイを搭載し、バッテリー駆動時間は通常使用で最大21日間となる。170種類以上のスポーツモードに加え、フィットネスレース「HYROX」の専用モードや、25種目の筋力トレーニングの自動認識、筋肉の使用部位を可視化するヒートマップ機能を備える。