冬の感染症対策 加藤茶さん夫妻の工夫と専門医の助言

冬の感染症対策として、ザ・ドリフターズの加藤茶さんが実践する水分補給や喉のケア、睡眠環境の工夫を専門医の見解とともに紹介する。加藤さん夫妻の日々の取り組みを手がかりに、冬の健康管理を考える。重症化予防に有効とされるワクチンについても、高齢者は主治医に相談することが勧められている。

冬の到来とともに、新型コロナウイルスやインフルエンザなどウイルス感染症の流行期が近づいている。重症化すると命に関わる場合があり、特に高齢者は注意が必要だ。ザ・ドリフターズの 加藤茶 さん（83）も 感染症対策 を実践する一人で、妻でタレントの綾菜さん（38）とともに日々の工夫を取材に語った。

加藤さんは、令和2年に新型コロナによる肺炎で死去した志村けんさんへの思いから、この病気の怖さを改めて意識するようになったと話している。ザ・ドリフターズのメンバーだった志村けんさんの死をきっかけに、感染症への備えを続けているという。

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水分補給と喉のケアで乾燥を防ぐ工夫

加藤さんは、かかりつけ医から勧められた1日1リットルぐらいの水分を、自宅にいる間も水筒を持ち歩いてこまめに補給している。特に喉の調子を整えることを意識しており、志村けんさんの死後から続けている習慣だという。

喉のケアを支えているのが、妻の綾菜さんだ。綾菜さんは、朝起きたらすぐに歯磨きをし、スプーン1杯のハチミツをなめてもらうようにしていると明かした。ハチミツは6種類ほど常備しているという。

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夜は、綾菜さんが作った温かい汁物で体を温め、喉を保湿している。寝冷えへの対策としては、うたた寝でソファに寝落ちしないよう、綾菜さんがリビングの端にもベッドを設置した。寝室以外でもしっかり睡眠をとれる環境を整えたという。

加藤さんは今年春、風邪をこじらせて肺炎になり、肺に水が溜まって心不全も起こし、1カ月余り入院したと振り返る。自身の経験があるからこそ、日々の体調管理に力を入れているとみられる。

専門医が勧める唾液の分泌と水分補給の方法

せたがや内科・神経内科クリニックの久手堅司院長は、口腔や粘膜が乾燥すると、ウイルスや菌が付着しやすくなり、さまざまな感染症にかかりやすくなると指摘する。そのうえで、加藤さんの感染症対策のなかでも特に1日1リットルほどの水分補給を評価している。

久手堅院長によると、水分は一気に飲み干すのではなく、乾燥を防ぐためにこまめに1口、2口を含むようにするのが理想的だという。喉の潤いを保つことが、感染症対策の基本になるとしている。室内の加湿やマスクの着用も勧めている。

また久手堅院長は、よく嚙んで食事をすることで唾液の分泌を促すよう説く。唾液には粘膜免疫として働く物質である免疫グロブリンAが含まれており、よく嚙むことで口腔環境が整うという。ガムを嚙むことでも唾液の分泌が促される。

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ワクチン接種と主治医への相談の重要性

新型コロナやインフルエンザのワクチン接種は、発症リスクを一定程度低減し、重症化の予防に有効とされる。加藤さん夫妻も10月に新型コロナとインフルエンザのワクチンを接種した。

いずれのワクチンも、重症化リスクの高い高齢者らを対象に定期接種となっている。しかし新型コロナの定期接種については、十分に活用されているとはいえないのが実情だ。

大手製薬会社のファイザーが10月に65歳以上の2500人を対象に行った調査では、新型コロナのワクチン接種を毎年受けるつもりだと答えた人の割合は11％にとどまった。副反応を懸念した接種控えが背景にあるとみられる。

感染症に詳しい医師で、東京都医師会の副会長を務める川上一恵さんは、特に基礎疾患のある高齢者は主治医に相談して接種を検討してほしいと訴えている。ウイルスを侮らず、日々の備えを重ねることが、冬の健康を守ることにつながるはずだ。