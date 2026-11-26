冷えやだるさ、気分の落ち込み……。冬の不調は体が季節に合わせているサイン。東洋医学では、冬は「がんばらないこと」が一番の養生です。朝の舌チェックで今の体の状態を知り、今日から無理なく取り入れられる「気

冷えやだるさ、気分の落ち込み……。 冬の不調は体が季節に合わせているサイン。 東洋医学では、冬は「がんばらないこと」が一番の養生です。 朝の舌チェックで今の体の状態を知り、今日から無理なく取り入れられる「気を漏らさない」工夫を医師が解説します。

かわじり・すみひろ 東京女子医科大学附属東洋医学研究所准教授。 医師、医学博士。 日本東洋医学会認定 漢方専門医、日本神経学会認定 脳神経内科専門医。 監著に『面白いほどよくわかる 新東洋医学入門』（宝島社刊）冬は、体の内側でゆっくりと力をためる季節です。

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東洋医学では「閉蔵（へいぞう）」といわれ、一年を元気に過ごすための土台づくりの時期と考えられています。 医師の河尻澄宏さんは「冬はがんばる季節ではなく、整える季節。 自分を甘やかすくらいがちょうどいいのです」と言います。 年齢とともに弱まりやすい“腎（じん）”の働きも、冬にしっかり守ることで、春の立ち上がりが軽やかになり、心も体も安定して過ごせるようになります。